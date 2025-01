村の直売所では「生いちご」も！明日香村観光交流活性化事業実行委員会「あすかでいちごキャンペーン」

明日香村観光交流活性化事業実行委員会は、明日香村等と協力し、2024年は1月15日より「あすかでいちごキャンペーン」を実施します。

村特産の「あすかルビー」は、宝石ルビーを思わせるような鮮やかな赤色に、甘味と酸味のバランスが良くジューシーな味わいが人気のいちごです。

1. あすかいちご狩りパーク

まずはやっぱりいちご狩り。

1月中旬〜5月下旬にかけて、村内各所でいちご狩りを楽しむことができます。

大阪や京都からアクセスが良いのも魅力のひとつです。

ハウスの中なので天気を気にせず満喫できるのもうれしいポイントです。

採れたてならではのジューシーないちごを楽しめます。

期間 : 2025年1月11日(土)〜5月25日(日)

[2月4日まで]土・日・祝に開催

[2月5日以降]水・土・日・祝に開催

※春休み期間[3月24日(月)〜4月4日(金)]は毎日開園しています。

時間 : 10:00〜16:00(最終入園15:30)30分間食べ放題

場所 : 農園は村内に18ヶ所。

予約時に担当農園を発表しました。

料金 : [1/11〜5/6]大人(中学生以上)2,000円・

小学生1,600円・幼児(3歳以上)1,000円

[5/7〜5/25]大人(中学生以上)1,700円・

小学生1,400円・幼児(3歳以上)900円

20名様以上で団体割引適用(入園料10%OFF)

予約 : 完全予約制(WEB サイトまたは電話にて承ります)

問い合わせ: 0744-54-1115(あすかいちご狩りパーク専用ダイヤル 8:30〜17:00)

その他 : 各農園に無料駐車場あり

2. 明日香ストロベリーフェア2025

村内飲食店では、旬のいちごメニューを満喫できる季節限定のフェアを開催します。

明日香のいちごをふんだんに使ったパフェやケーキなど、さまざまなメニューが勢ぞろい。

デジタルスタンプラリーを巡ると、プレゼントが当たるチャンスもあります。

実施期間 : 2025年2月1日(土)〜3月9日(日)

実施場所 : 明日香村商工会・会員事業所の飲食店等20店舗

内容 : *村内の飲食店でいちごを使った期間限定メニューを提供

*スタンプを3つ以上集めると素敵なプレゼントが当たる抽選会の実施

問い合わせ: 明日香村商工会 TEL:0744-54-2068

3. 村の直売所で「生いちご」をお土産に

明日香のいちごはご自宅でも楽しめます。

村内でつくった旬の食材が並ぶ直売所では、12月から生産者直送の「生いちご」が販売スタート。

直売所のひとつ「あすか夢販売所」で大人気の「いちごのソフトクリーム」もおすすめです。

生いちごの販売

あすか夢販売所

4. 近鉄「あすかいちご列車」の運行

明日香に向かう南大阪線・吉野線では、期間限定で「あすかいちご列車」を運行します。

車内をいちごの装飾であしらった「いちご列車」は、いちごのヘッドマークが目印。

道中もいちごを楽しめます。

また、明日香村の子どもたちによるいちごをテーマにした絵画の展示を行い、「あすかでいちごキャンペーン」を盛り上げます。

名称 :「あすかいちご列車」(1編成4両)

内容 :*いちごキャンペーンのヘッドマークを掲出

*車両内の吊り革付近にフェイクのいちごの実と葉を装飾

(両先頭車両)

*車両外観にいちごのステッカー貼り付け

*村の子どもたちによるいちごの絵画を展示

運行期間:2025年2月1日(土)〜3月9日(日)

運行区間:大阪阿部野橋駅〜(飛鳥駅)〜吉野駅

料金 :不要(乗車区間の運賃は必要)

5. 奈良交通「あすかいちごバス」の運行

飛鳥駅や橿原神宮前駅を起点として、明日香村内の周遊に便利な「かめバス」。

この時期だけ、正面に「いちごのマスク」をつけた特別仕様で村内をめぐります。

運行期間 : 2025年2月1日(土)〜3月9日(日) ※期間中ランダムに運行

運行区間 : 橿原神宮前駅東口〜石舞台〜飛鳥駅

「赤かめ」周遊バス

料金 : 乗車区間の運賃のみ必要

問い合わせ: 奈良交通株式会社

TEL:0742-20-3100 (バスの運賃・時刻の案内)

6. カフェ&ブックス ビブリオテーク

奈良県明日香村より産地直送。

光輝く赤い宝石“あすかルビー”いちごのデザートフェアを開催します。

村外では手に入りにくい“あすかルビー”を産地直送で楽しめるのが、東京・大阪・福岡・熊本に5店舗を展開する「カフェ&ブックス ビブリオテーク」。

あすかルビーの魅力を最大限に引き立て、シンプルでまっすぐなおいしさを追求した多彩ないちごスイーツが勢揃いします。

心ときめくいちごの限定メニューをお召し上がりいただけます。

期間: 2025年1月16(木)〜3月31日(月)

場所: カフェ&ブックス ビブリオテーク

東京(有楽町、吉祥寺)・大阪・福岡・熊本

※店舗によって展開メニューが異なります。

