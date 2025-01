中森明菜が昨年夏に開催したファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo」の模様を収めたBlu-ray&DVDを、デビュー43周年記念日にあたる5月1日にリリースすることが発表された。あわせて、中森明菜肉声コメント入りのダイジェスト映像も公開された。2024年7月12日&13日&14日に、東京・丸の内COTTON CLUBにて5回限りで開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo(アルデア バー アット トウキョウ)」。今回リリースされるBlu-ray&DVDでは、全5回公演で、高倍率の当選者わずか780名しか目撃することができなかった超貴重なイベントより、7月13日の中森明菜バースデー公演を収録。セルフカバーJAZZバージョンのシングル曲6曲【「スローモーション -JAZZ-」、「ジプシー・クイーン -JAZZ-」、「TATTOO -JAZZ-」、「BLONDE -JAZZ-」、「北ウイング -JAZZ-」、「Fin -JAZZ-」】に加え、アルバム曲を織り交ぜた全11曲(メドレー含む)を全曲届ける。

発売作品はファンクラブ限定版も含め全5形態。「3枚組完全生産限定BOX (Blu-ray+2CD)」には、Blu-ray特典映像として、セルフカバーJAZZバージョン6曲のMV(MUSIC VIDEO)を高画質収録。さらに、ライヴCD : FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」全11曲【メドレー含む/MC無し】と、セルフカバーJAZZバージョンのオリジナル・レコーディング音源全6曲入りの特典CDが2枚付く。そして最注目は、中森明菜史上初のアクリルスタンドをなんと2体封入した「完全生産限定BOX(Blu-ray+アクリルスタンド2体)」。アクスタの衣装は、2024年12月27日&28日に東京・丸の内COTTON CLUBの追加全4公演の新衣装4種より2種を厳選! デビュー43周年にして初の明菜アクスタがどのような仕上がりになるのか今から待ち遠しい限り。完全生産限定品なので今すぐの予約がお薦めだ。また、ファンクラブ限定版【3枚組完全生産限定BOX(Blu-ray+2CD)】は、超先行発売(3月中旬予定)に加え、特製紙&黒箔押しの特別装丁超豪華BOX仕様。さらにオリジナル写真集(40ページ/写真21点)が付くほか、明菜のMC映像をほぼノーカットで収録。一般発売版には中森明菜のMCは収録されないので、あの「喋り」を堪能するにはファンクラブ「ALDEA」に入会し1月19日22時までに予約が必要だ。そして本日1月15日より、中森明菜公式YouTubeにて、「ALDEA Bar at Tokyo」ダイジェスト映像の公開も開始。中森明菜本人の、貴重な肉声による告知コメントも収録されている。中森明菜 『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at Tokyo 2024」』【3枚組完全生産限定BOX(Blu-ray+2CD)】(価格:1万5950円※税込)、【完全生産限定BOX(Blu-ray+アクリルスタンド2体)】(価格:1万2100円※税込)、【通常盤三方背BOX(Blu-ray)】【通常盤三方背BOX(DVD)】(価格:各8800円※税込)は、5月1日発売。