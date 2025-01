期間限定フレーバーの「モンブラン」など4種！cacaosic「バレンタインボックス2025」

チョコレートブランド cacaosic(カカオシック)から「バレンタインボックス2025」を2025年1月15日(水)より販売します。

cacaosic「バレンタインボックス2025」

ニッチは、同社が運営するチョコレートブランド cacaosic(カカオシック)から「バレンタインボックス2025」を2025年1月15日(水)より販売します。

■バレンタインボックス2025

厚さ10mmのチョコレートをラングドシャでサンドしたチョコレートサンドウィッチ「カカオシック」が4個入ったバレンタイン限定ボックスです。

定番フレーバーの「ピスタチオ」と「ストロベリー」をはじめ、期間限定フレーバーの「モンブラン」と、「ショコラオレ」の4種のフレーバーを楽しめます。

空気を抱き込ませる特別な製法で作られたエアリーなチョコレートを、北海道産の小麦粉を使用したサクサクのラングドシャでサンドした「カカオシック」は、他にはない唯一無二の食感です。

限定のギフトボックスはバレンタインをイメージした深い赤色が印象的なデザインです。

ホログラムの箔押しが角度を変える度に繊細な光を放ち上品さを演出し、下部には花のモチーフがあしらわれ、エレガントで華やかな印象のパッケージに仕上がっています。

大切な方への贈り物として特別な思いを伝えるのにも、ご自分へのご褒美としてもおすすめです。

2025年は12箇所のバレンタイン催事会場に出店予定のため、オンラインショップだけではなく、実際に手にとって購入できます。

■バレンタイン催事

1月15日より各催事場・公式オンラインショップにて、また、1月23日オープンの北千住マルイ店でも購入できます。

〈東京〉

・cacaosic 北千住マルイ店

場所:北千住マルイ 1階食遊館

・渋谷 東急フードショー 渋谷マークシティ 1階[スイーツゾーン]

期間:2024年12月12日〜2025年3月19日

場所:1階 ジスウィーク催事スペース

・大丸東京店

期間:2025年1月15日〜2月14日

場所:地下1階 明治屋横

・東武百貨店 池袋店

期間:2025年1月30日〜2月14日

場所:地下1階6番地 入口外

・アトレ秋葉原

期間:2025年2月1日〜2月14日

場所:1階 エスカレーター横

・アトレ吉祥寺

期間:2025年2月3日〜2月14日

場所:2階PS-A JR改札近く

〈神奈川〉

・そごう横浜店

期間:2025年1月23日〜2月16日

場所:8階催事会場

・アトレ川崎

期間:2025年2月5日〜2月14日

場所:1階 ツバキ広場

〈千葉〉

・そごう千葉店

期間:2025年1月21日〜1月30日

場所:6階催事場

〈愛知〉

・松坂屋名古屋店

期間:2025年1月18日〜2月14日

場所:本館7階大催事場

〈大阪〉

・あべのハルカス近鉄本店

期間:2025年1月17日〜2月14日

場所:ウイング館9階催会場

〈奈良〉

・近鉄百貨店奈良店

期間:2025年1月22日〜2月14日

場所:3階催会場

〈福岡〉

・岩田屋本店

期間:2025年1月22日〜1月27日

場所:サロンデュショコラ 本館7階

※予告なく変更となる場合があります。

カカオシック ストロベリー

カカオシック モンブラン

カカオシック ショコラオレ

■バレンタインボックス2025 商品概要

【カカオシック ピスタチオ 1個】

商品名 :カカオシック ピスタチオ

種類別 :焼菓子

原材料名:準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、ピスタチオペースト、ココアパウダー、カカオマス、食塩)(国内製造)、小麦粉、砂糖、卵白、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、ファットスプレッド、麦芽糖、脱脂粉乳、食塩/乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、カロテン色素、

(一部に乳成分・小麦・卵・大豆・アーモンドを含む)

【カカオシック ストロベリー 1個】

商品名 :カカオシック ストロベリー

種類別 :焼菓子

原材料名:準チョコレート(砂糖、植物油脂、ココアバター、全粉乳、乳糖、

乾燥いちご、デキストリン、ココアパウダー、カカオマス)

(国内製造)、小麦粉、砂糖、卵白、ショートニング、乳等を

主要原料とする食品、ファットスプレッド、麦芽糖、脱脂粉乳、

食塩/乳化剤、酸味料、香料、着色料(ビートレッド、カロテン)、

甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分・小麦・卵・大豆を含む)

【カカオシック モンブラン 1個】

商品名 :カカオシック モンブラン

種類別 :焼菓子

原材料名:準チョコレート(植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖、ココアバター、

ココアパウダー、マロンパウダー、食塩)(国内製造)、小麦粉、砂糖、

ファットスプレッド、ショートニング、麦芽糖、

乳等を主要原料とする食品、脱脂粉乳、乾燥卵白、食塩/乳化剤、

香料、カロテン色素 (一部に乳成分・小麦・卵・大豆を含む)

【カカオシック ショコラオレ 1個】

商品名 :カカオシック ショコラオレ

種類別 :焼菓子

原材料名:準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアパウダー、カカオマス)

(国内製造)、小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、

乳等を主要原料とする食品、脱脂粉乳、乾燥卵白、

食塩/乳化剤、香料、

カロテン色素(一部に乳成分・小麦・卵・大豆を含む)

■販売先情報

運営ブランド : une(ユヌ)

電話 : 03-5273-2255

mail : info@une-online.jp

