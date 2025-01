巻きたてでお米ふんわり！東武百貨店 池袋本店「東武の節分 2025」できたて恵方deイートイン

東武百貨店 池袋本店 食品フロアでは、「東武の節分 2025」と題し2月2日(日)に向けて節分商品を販売。

東武百貨店 池袋本店 食品フロアでは、「東武の節分 2025」と題し2月2日(日)に向けて節分商品を販売します。

1月16日(木)から、恵方巻の事前予約も受け付けます。

鮮魚専門のイートイン店2店舗で、巻きたての恵方巻を楽しめます。

また、節分パーティーが盛り上がる変わり種の恵方巻や海鮮・お肉の恵方巻、テーブルを彩る節分スイーツを展開します。

◆初企画「できたて恵方deイートイン」 お買物ついでにできたての恵方巻を楽しめる!

〜巻きたてだからお米ふんわり!〜

魚力海鮮寿司

【魚力海鮮寿司】地下1階11番地

12種類の海鮮巻

イートイン3,980円〈販売予定各日10点〉

天然大間本まぐろ、真鯛、サーモンなど12種もの海鮮が巻かれた鮮魚専門店の豪華恵方巻。

販売日:2月1日(土)・2日(日)

三崎まぐろ問屋 金印

【三崎まぐろ問屋 金印】地下2階10番地

三崎海鮮恵方巻

イートイン1,320円、ハーフサイズ700円

ネギトロ、いか、海老、穴子、サーモンなど人気の具材をバランスよく巻いたまぐろ問屋の恵方巻。

販売日:2月2日(日)

◆みんなでシェア、食べてドキドキ、おうちで節分パーティー!

北辰鮨「舟盛り恵方巻」

[ 東武限定 ]

【北辰鮨】地下2階10番地

舟盛り恵方巻 4980円(約4〜6人前)

〈予約・販売予定各日10点〉

五目巻・まぐろ巻・鯛巻・サーモン巻・えび巻が盛られた大人数で楽しめる舟盛り。

予約 :1月31日(金)まで

お渡し・販売日:2月1日(土)・2日(日)

※天候により、内容が変更となる可能性があります。

北辰鮨「ミステリー恵方巻」

[ 東武限定 ] 〜中身が見えない恵方巻!?〜

【北辰鮨】地下2階10番地

ミステリー恵方巻

3,980円〈予約・販売予定各日10点〉

かぶりつくまでのお楽しみ!中身の見えない恵方巻。

予約 :1月31日(金)まで

お渡し・販売日:2月1日(土)・2日(日)

\豆まきイベントを開催/

常盤山部屋「隆の勝関」

日時:2月2日(日)午後2時

場所:8階屋上「スカイデッキ広場」

※雨天・荒天時中止

幕内力士 隆の勝関をはじめとした常盤山部屋力士による豆まきを実施!

◆海鮮があふれ出す豪華恵方巻から食べ応え抜群なお肉の恵方巻にも注目

魚力

[ 東武限定 ]

【魚力】地下2階3番地

豪華な海鮮恵方巻

3,990円〈予約・販売予定20点〉

本ずわい蟹、うに、いくらなどがあふれ出す贅沢海鮮恵方巻。

予約 :2月1日(土)まで

お渡し・販売日:2月2日(日)

お肉の専門店 スギモト

[ 東武限定 ]

【お肉の専門店 スギモト】地下2階11番地

黒毛和牛すき煮恵方巻

1,280円〈販売予定50点〉

黒毛和牛のすき煮の贅沢な味わいを楽しめる食べ応え抜群な一品。

予約 :1月31日(金)まで

お渡し・販売日:2月2日(日)

柿安牛めし/柿安ダイニング/柿安

【柿安牛めし/柿安ダイニング/柿安】

地下2階3・5・11番地

肉の老舗柿安

松阪牛すき焼恵方巻(たまごソース入)

3,564円〈数量限定〉

松阪牛を使ったすき焼き風恵方巻。

予約 :1月31日(金)まで

お渡し・販売日:2月2日(日)

◆恵方巻を模したロールケーキや鬼をモチーフにした節分スイーツ!

パステル

【パステル】地下1階4番地

恵方ロール

各751円(1本/長さ約14cm)

〈予約・販売予定180点〉

まるで恵方巻?ココア味のクレープを海苔に見立てたロールケーキ。

予約 : 1月25日(土)まで

お渡し・販売期間: 2月1日(土)・2日(日)

菓匠 花見

【菓匠 花見】地下1階4番地

鬼上生菓子(赤鬼・青鬼)

各486円(各1個)〈各日数量限定〉

練切り餡で愛嬌のある鬼をイメージ。

手土産にもおすすめ。

予約 :1月31日(金)まで

お渡し・販売期間:2月2日(日)まで

宗家 源吉兆庵

【宗家 源吉兆庵】地下1階5番地

福はうち鬼はそと

648円(ミルク・苺 各1個入)

ミルクチョコ、苺チョコを流し込んだ洋風の鬼型最中。

販売期間:1月中旬から

※なくなり次第終了

※1月14日(火)時点の内容です。

※写真はイメージです。

※数に限りがあります。

売り切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります

