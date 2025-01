【ゴーストバスターズ エクトトロン/エクト-1】6月下旬 発売予定価格:8,800円対象年齢:15歳以上

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「ゴーストバスターズ エクトトロン/エクト-1」を6月下旬に発売する。価格は8,800円。

本商品は、映画「ゴーストバスターズ」とコラボレーションしたアクションフィギュア。劇中に登場する「エクト-1」がロボットに変形する。ビークルモード時のルーフキャリアが「プロトンパック」へ変形し、劇中の陽子ビームを放つ姿を再現可能。フルポーザブル仕様で多彩なポージングが楽しめる。

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

(C) TOMY

GHOSTBUSTERS 2025 TM & (C) Columbia Pictures Industries, inc.

General Motors trademarks used under license to TOMY Company, LTD.