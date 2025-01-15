今日の歴史（１月１５日）
１９０５年：米ワシントン・ポスト紙が日本の朝鮮半島侵略を暴露する李承晩（イ・スンマン）氏のインタビュー記事を掲載
１９４６年：国軍の前身、国防警備隊を創設
１９７４年：張俊河（チャン・ジュンハ）氏と白基玩（ペク・ギワン）氏を緊急措置第１号違反の疑いで初逮捕 ※朴正煕（パク・チョンヒ）大統領が取った緊急措置第１号は憲法を否定したり誹謗（ひぼう）したりすることを禁じる内容を含み、民主化運動を弾圧する手段として使われた
１９７６年：朴正熙大統領が慶尚北道・迎日湾で石油が発見されたと発表
１９８１年：民主正義党（民正党）旗揚げ
１９８７年：キム・マンチョルさん一家１１人が咸鏡北道の清津港から北朝鮮を脱出（２月８日に韓国入り）
１９９０年：アルジェリアと国交樹立で合意
１９９１年：板門店で第２回南北体育会談を開催
２００３年：大法院（最高裁）が盧武鉉（ノ・ムヒョン）候補が勝利した大統領選挙の当選無効訴訟に関し、全国８０カ所の開票区の再確認を決定
２００９年：北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）総書記が三男・正恩（ジョンウン）氏を後継者に指名したことが明らかに
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４６年：国軍の前身、国防警備隊を創設
１９７４年：張俊河（チャン・ジュンハ）氏と白基玩（ペク・ギワン）氏を緊急措置第１号違反の疑いで初逮捕 ※朴正煕（パク・チョンヒ）大統領が取った緊急措置第１号は憲法を否定したり誹謗（ひぼう）したりすることを禁じる内容を含み、民主化運動を弾圧する手段として使われた
１９８１年：民主正義党（民正党）旗揚げ
１９８７年：キム・マンチョルさん一家１１人が咸鏡北道の清津港から北朝鮮を脱出（２月８日に韓国入り）
１９９０年：アルジェリアと国交樹立で合意
１９９１年：板門店で第２回南北体育会談を開催
２００３年：大法院（最高裁）が盧武鉉（ノ・ムヒョン）候補が勝利した大統領選挙の当選無効訴訟に関し、全国８０カ所の開票区の再確認を決定
２００９年：北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）総書記が三男・正恩（ジョンウン）氏を後継者に指名したことが明らかに
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