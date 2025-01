スイーツ約30種はいちごをふんだんに使用！リーベルホテル大阪「Strawberry Sweets ＆ Spring Dinner Buffet　〜国産牛のローストビーフ×いちごの饗宴〜」

「リーベルホテル大阪」は、2025年1月21日(火)から5月12日(月)まで、3F「Dining BRICKSIDE」にて、春の旬食材「いちご」をたっぷり使用したスイーツと「国産牛のローストビーフ」をメインとした豪華食材が楽しめる「Strawberry Sweets & Spring Dinner Buffet 〜国産牛のローストビーフ×いちごの饗宴〜」を開催します。

リーベルホテル大阪「Strawberry Sweets & Spring Dinner Buffet 〜国産牛のローストビーフ×いちごの饗宴〜」

販売場所:3F「Dining BRICKSIDE」

提供期間: 2025年1月21日(火)〜5月12日(月)

価格 : 食べ放題+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上)7,000円

小人(小学生)3,500円

未就学児(4〜6歳)2,000円

予約 : 下記URL内より予約いただけます。

※予約優先

https://hotel-liber.jp/event/2025_strawberry_buffet/

備考 : ※写真はイメージです。

※2025年5月3日(土)〜5日(月)は、上記料金より

大人(中学生以上)1,000円、小人(小学生)500円が追加となります。

※2025年3月20日(木・祝)〜一部メニューが変更となります。

「リーベルホテル大阪」は、2025年1月21日(火)から5月12日(月)まで、3F「Dining BRICKSIDE」にて、春の旬食材「いちご」をたっぷり使用したスイーツと「国産牛のローストビーフ」をメインとした豪華食材が楽しめる「Strawberry Sweets & Spring Dinner Buffet 〜国産牛のローストビーフ×いちごの饗宴〜」を開催。

レストランに隣接したホテル自慢の広大なテラスからは、大阪ベイエリアを臨む景色が広がり、お食事の合間にいつもと違ったリラックスしたひとときを楽しめます。

市街地の喧騒から離れ、春の息吹を感じながら、ここでしか味わえない素敵なディナータイムを楽しめます。

■『Strawberry Sweets & Spring Dinner Buffet 〜国産牛のローストビーフ×いちごの饗宴〜』概要

フランス料理の技法を使い、日本の食材と融合させたお箸で食べる「フレンチ×ジャポネ」に仕上げたメニュー約70種が勢揃い。

ライブ料理では、日本の豪華食材「国産牛のローストビーフ」をメインに「自家製タレの焼きふぐ」は関西地方に馴染みのある食べ方に仕上げ、目の前で提供。

前菜の「ほうじ茶と黒豆のフォアグラテリーヌ」や「サーモンとみかんのタルタル フロマージュブラン」は小皿で食べやすいフレンチテイストの一品に。

またスイーツ約30種は旬のいちごをふんだんに使用し、アイスクリームとのコラボレーションが楽しめる「いちごの生搾りモンブラン」をはじめとした、心華やぐ春らしいスイーツを用意。

【メニュー例】

<スイーツ>

・いちごの生搾りモンブラン

・いちごのショートケーキ

・いちごとマスカルポーネのスモア風ピッツァ など

いちごの生搾りモンブラン

<ライブ料理>

・国産牛のローストビーフ

・自家製タレの焼きふぐ 白菜と一緒に など

国産牛のローストビーフ

<和食>

・握り寿司

・蒸し蟹と酢橘酢和え など

<温製料理>

・紅ズワイガニと蕪のフラン

・帆立貝と春キャベツのオーブン焼き

・蟹と菜の花のピッツァ など

<冷製料理>

・ほうじ茶と黒豆のフォアグラテリーヌ

・パン・サレ いちごと生ハムのムース添え

・サーモンとみかんのタルタル フロマージュブランなど

<オプションドリンク>

・いちごスパークリング(右)

・大人のいちごミルク(中)

・すりおろし林檎のカクテル(左)

オプションドリンク

大阪ベイを臨むテラス

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

