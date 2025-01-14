【なだれ注意報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表（雪崩注意報）
気象台は、午後11時31分に、なだれ注意報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。
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宗谷地方では、15日明け方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報
15日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■猿払村
□暴風雪警報
15日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■浜頓別町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて警戒
■枝幸町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて警戒
■豊富町
□暴風雪警報
15日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■礼文町
□暴風雪警報
15日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■利尻町
□暴風雪警報
15日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■利尻富士町
□暴風雪警報
15日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
■幌延町
□暴風雪警報
15日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s