注目の新店を一挙ご紹介！ 12月の「New Open News」ランキング

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、12月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年12月1日〜12月31日

【10位】hanon(東京・神泉)

第10位は、2024年12月、渋谷区神泉にオープンした「hanon(ハノン)」。ニューヨークタイムズ紙の二つ星を獲得した、ブルックリンの人気うどんレストランです。

hanon 写真:お店から

【9位】博多おでん自然薯 ちかっぱ堂(東京・中目黒)

<店舗情報>◆hanon住所 : 東京都渋谷区神泉9-12 Casa de Cielo 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第9位は、あったかいおでんを食べたい時にぴったりな「博多おでん自然薯 ちかっぱ堂」。2024年10月、中目黒にオープンし、一皿ずつ供されるオリジナリティあふれるおでんが評判のお店です。

博多おでん自然薯 ちかっぱ堂 写真:お店から

【8位】らぁ麺 かりよん(仮)(東京・高輪ゲートウェイ)

<店舗情報>◆博多おでん自然薯 ちかっぱ堂住所 : 東京都目黒区青葉台1-27-10 アーベイン青葉台 1FTEL : 050-5594-6408

第8位は、2024年8月にオープンした「らぁ麺 かりよん(仮)」です。高輪ゲートウェイ駅から徒歩7分ほどの場所にある人気フレンチ「Restaurant Karyon(レストラン カリヨン)」で、土曜日のみ営業するラーメン店です。

らぁ麺 かりよん(仮) 出典:お肉の上のぽよさん

【7位】花と鳥(神奈川・鎌倉)

<店舗情報>◆らぁ麺 かりよん(仮)住所 : 東京都港区高輪2-15-21TEL : 不明の為情報お待ちしております

第7位は、2024年9月、JR鎌倉駅西口から徒歩約2分のところにオープンしたダイニングバー「花と鳥」。ランチコースは、メインも選べて1,600円というコスパの良さで、早くも人気となっています。

花と鳥 写真:お店から

【6位】クレープリー野毛のクマさん(神奈川・桜木町)

<店舗情報>◆花と鳥住所 : 神奈川県鎌倉市御成町13-36-5 セラ鎌倉 2FTEL : 0467-26-5209

第6位は、2024年10月、桜木町駅から徒歩約5分のところにオープンした「クレープリー野毛のクマさん」。元町の人気店「汐汲坂のクレープ屋さん」がプロデュースする新店舗です。

クレープリー野毛のクマさん 出典:n708jackさん

【5位】黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり(東京・三越前)

<店舗情報>◆クレープリー野毛のクマさん住所 : 神奈川県横浜市中区野毛町3-122TEL : 090-2466-0596

第5位は、2024年9月、東京メトロ三越前駅A1出口から徒歩約1分のところにオープンした、すき焼きとしゃぶしゃぶのお店「黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり」です。

黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり 写真:お店から

【4位】神戸元町ハンバーグウエスト(兵庫・元町)

<店舗情報>◆黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり住所 : 東京都中央区日本橋室町1-11-16 イースト室町ビル 1FTEL : 050-5595-1738

第4位は、2024年9月、元町駅から徒歩2分ほどの場所にオープンした「神戸元町ハンバーグウエスト」。2022年7月に惜しまれつつ閉店した西区神出町の「神戸ハンバーグウエスト」が再オープンです。

神戸元町ハンバーグウエスト 出典:のりたろう(海苔太郎)さん

【3位】資さんうどん八千代店(千葉・八千代緑が丘)

<店舗情報>◆神戸元町ハンバーグウエスト住所 : 兵庫県神戸市中央区元町通3-12-10TEL : 090-5368-4424

第3位は、北九州で40年以上にわたり愛されているうどんチェーン店「資さんうどん」。2024年12月、記念すべき関東エリア1号店が千葉県八千代市にオープンしました。

資さんうどん 八千代店 写真:お店から

【2位】本家 第一旭 烏丸店(京都・烏丸)

<店舗情報>◆資さんうどん 八千代店住所 : 千葉県八千代市大和田新田1062-6TEL : 047-456-8580

第2位は、2024年9月、阪急・烏丸駅22番出口から徒歩約6分のところ、蛸薬師通沿いにオープンしたラーメン店「本家 第一旭 烏丸店」です。

本家 第一旭 烏丸店 写真:お店から

【1位】かにざんまい 新宿店(東京・新宿)

<店舗情報>◆本家 第一旭 烏丸店住所 : 京都府京都市中京区蛸薬師通り室町西入姥柳町190-1TEL : 050-5594-4037

第1位に輝いたのは、“カニを心ゆくまで食べ放題できる”をコンセプトに掲げ、愛知県を中心に三重県、東京都下にも店舗展開する「かにざんまい」。同店が2024年12月、ついに東京23区内に初出店しました。

かにざんまい 新宿店 写真:お店から

<店舗情報>◆かにざんまい 新宿店住所 : 東京都新宿区西新宿1-3-2 ヨドバシ大ガードビル 2F・3FTEL : 050-5594-8806

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

文:食べログマガジン編集部

