人気ブランド「CONVERSE(コンバース)」とサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』がコラボレーション♪ すみっコたちがオールスターに入ったぶらさげぬいぐるみなど、シューズモチーフのアイテムや限定オリジナルアートのアイテムが多数登場する。シューズウェアをはじめとするライフスタイルブランドのコンバースジャパンと人気キャラクター『すみっコぐらし』のコラボアイテムが1月24日(金)よりリリースされる。

今回のコラボレーション雑貨では限定オリジナルアートを使用したアイテムが盛りだくさん。すみっコたちがコンバースの ”オールスター” に入ったぶらさげぬいぐるみや、コンバースのパーカーを着たてのりぬいぐるみ、文具用品からバッグまで、シューズをモチーフにしたカジュアルでおしゃれなデザインのアイテムが勢揃い。また、雑貨と同時に『すみっコぐらし』とコンバース初のコラボレーションシューズも登場。コンバースの代表モデル「オールスター」やデイリーユースにおすすめのランニングモデルに、すみっコたちがかわいらしくデザインされたオリジナルシューズで、ベビーからキッズサイズまで幅広く展開される。すみっコたちとコンバースのコラボレーションアイテム、可愛すぎ注意♪サンエックスネットショップやコンバースのオフィシャルオンラインショップなどでお取り扱いされるので、ぜひこの機会に手に入れてみてね!(C)CONVERSE (C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.