J.プレス オリジナルス×ビーミング by ビームス、“アメトラ”ムード醸すブレザーやシャツ

J.プレス オリジナルス(J.PRESS ORIGINALS)とビーミング by ビームス(B:MING by BEAMS)のコラボレーションライン「J:P」が登場。全7型の新作ウェアを、2025年1月17日(金)より、ビーミング by ビームスレーベル取り扱い店舗にて発売する。

コラボレーションライン「J:P」が始動

「J:P」は、トラッドやアイビーの伝統的なスタイルを、現代の流行に合わせてアップデート。両ブランド名の頭文字である「J」と「P」を「:」でつないだ、特別なコラボレーションラインだ。





アメトラのムードを醸すジャケット&ブレザー

ファーストコレクションとなる今回は、定番のネイビーブレザーをはじめ、ボタンダウンシャツやロゴスウェットなど全7型がラインアップ。普段使いしやすいバギーフィットのシルエットをさらに改良したゆったりとしたリラックスフィットが特徴で、上質な素材を使ってリュクスなムードを演出している。

コレクションのムードを象徴するジャケットは、3ボタンブレザーと2ボタンジャケットの2型を用意。3ボタンブレザーは、J.プレス オリジナルスの代表作「バギーフィット3ボタンネイビーブレザー」をベースに、高級感のあるウールポリエステルツイルを使用。光沢感があり、毛羽立ちを抑えた生地はシワになりにくい特徴を持つ。



アメリカ・ウォーターバリー社製のメタルボタンや、赤いパイピングが施されたライニングなど、こだわりのディテールが細部に光る。

2ボタンジャケットは、ブレザーと同じくJ.プレス オリジナルスの定番アイテムをベースに、シルエットと素材をアップデート。腰ポケットにはパッチとフラップをそのまま残し、ボタンはブラウンの練りボタンに変更した。レッドパイピングを省き、シンプルで洗練されたデザインに仕上げている。

セットアップ着用可能、ダブル裾上げのスラックス

ジャケットとのセットアップスタイルも楽しめるスラックスは、J.プレス オリジナルスの「2プリーツトラウザーズ」をベースに、ブレザーと同じウールポリエステルツイル生地を採用。シルエットは、J.プレス オリジナルスの定番の「パイプドステム(PIPED STEM)」をベースに、すっきりとしたセミワイドにアレンジしている。



ダブル仕上げの裾やマーベルトなどのクラシックなディテールを残しつつ、バックルを排して現代的な佇まいに仕上げた。

オックスフォードシャツやロゴスウェット

このほか、細番手の高密度ピンオックス生地で上品に仕上げたオックスフォードシャツや、アメリカンスーピマコットンのロゴスウェットを用意する。

詳細

J.プレス オリジナルス×ビーミング by ビームス「J:P」新作ウェア

発売日:2025年1月17日(金)

販売店舗:ビーミング by ビームスレーベル取り扱い店舗、ビームス公式オンラインショップ(順次発売)

アイテム:

・3ボタン ネイビーブレザー 49,500円

・2ボタンジャケット 49,500円

・2プリーツ スラックス 26,400円

・オックスフォードボタンダウンシャツ 17,600円

・ロゴスウェット 17,600円

・ロゴプリントTシャツ 9,900円



【問い合せ先】

ビーミング ライフストア by ビームス ららぽーとTOKYO-BAY店

TEL:047-436-6500

