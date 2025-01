須田景凪ことボカロP・バルーンの企画アルバム『Fall Apart』が、4月16日に発売されることが決定した。本アルバムは、バルーンのこれまでにリリースした既存楽曲にリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、ヒトリエを客演に迎えたバルーンの新曲「WOLF」を含む全6曲収録予定のハイブリッドな作品となっている。タイトル『Fall Apart』には、バルーン名義にて最初にリリースしたアルバム『apartment』のタイトルと“Fall Apart=崩壊する”の意味合いのもと「自分のリスペクトしてる方々にアレンジカバーして頂けるなら、それぞれ自由な解釈で、今まで“バルーン”として積み上げてきた価値観を壊してほしい」という思いがこめられている。

『Fall Apart』



発売日:2025年4月16日(水)購入リンク:https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CD映像盤(CD+DVD)品番:RZCB-87168/B価格:\5,000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX映像盤(CD+Blu-ray)品番:RZCB-87169/B価格:\5,000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX通常盤(CD only)品番:RZCB-87170価格:\2,500(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX・収録内容[CD] ※3形態共通WOLF / バルーン × ヒトリエメーベル / なとり他、全6曲収録予定[Blu-ray / DVD]"Fall Apart" Studio ReelWOLFメーベル他、全6曲収録予定・CDショップ予約先着購入者特典TOWER RECORDS:クリアファイル TOWER RECORDS ver.HMV:クリアファイル HMV ver.Amazon.co.jp:メガジャケ(形態別絵柄)楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング:トート型エコバッグmu-mo SHOP / Hi, mu-mo:缶バッジ須田景凪 OFFICIAL GOODS STORE:ピックその他CDショップ:ステッカー