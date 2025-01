4s4kiが、アメリカのEDMプロデューサー・YULTRONを迎えて、4s4ki×YULTRON名義で、4曲入りの配信EP『44th Dimension』を1月29日(水)にリリースする。YULTRONは、2021年に4s4kiが発表した楽曲「space coaster」でトラックのアレンジを担当しており、以来3年ぶりのコラボレーションとなる。ジャンルを縦横無尽に横断し、Co-Writeも積極的にすることで多様な価値観を取り入れる4s4kiだからこそできる「国境を横断したユニット結成」をコンセプトに制作したハイパーポップの最新型ともいうべき4曲が収録されている。

リリース情報







配信EP『44th Dimension』1月29日(水)リリース[収録曲]M1. trance train / 4s4ki ×YULTRONM2. Cranky eyes / 4s4ki × YULTRONM3. you are gone but... / 4s4ki × YULTRONM4. you are gone but... (Ashfb2b remix)配信URL:https://lnk.to/44thdimension