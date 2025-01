東京スカパラダイスオーケストラが、株式会社ネイチャーラボが展開するメンズヘアケアブランド『MARO 17』のCMソングとして書き下ろした新曲「まだ、諦めてないだろ?」を、1月15日にデジタルリリースする。すでにYouTubeで公開されているCMのMARO17「まだ、あきらめてないだろ?」篇は、前作「UTAKATA FEAT.TETSU」のCM続編として制作され、メインキャラクターのテツ(声優:細谷佳正)と新登場の朔千夜(声優:宮野真守)が巻き起こすアクションシーンもたっぷりと楽しめる内容となっている。

『NO BORDER HITS 2025→2001 〜ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ〜』



2025年3月19日発売◼︎CD+Blu-ray盤・3CD+2BD品番:CTCR-96113〜5/B〜C価格:\11,100(税抜) / \12,210(税込)※デジパック仕様【CD DISC 1】 2025→201901. 新録楽曲02. 教えてウロボロス feat.宮崎朝子 (SHISHAMO)03. 散りゆく花のせいで feat.菅田将暉04. あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT05. 一日花 feat. imase & 習志野高校吹奏楽部06. 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA (10-FEET)07. 青い春のエチュード feat.長屋晴子 (緑黄色社会)08. 紋白蝶 feat.石原慎也 (Saucy Dog)09. Free Free Free feat.幾田りら10. ツバメ feat.ミドリーズ & 長濱ねる & 東京都立片倉高等学校吹奏楽部11. サボタージュ vs.ALI12. S.O.S. [Share One Sorrow] feat.Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny (MAN WITH A MISSION)13. めでたしソング feat.ムロツヨシ14. 会いたいね。゚(゚´ω`゚)゚。 feat.長谷川白紙15. ALMIGHTY〜仮面の約束〜 feat.川上洋平16. Good Morning〜ブルー・デイジー feat.aiko17. 風のプロフィール feat.習志野高校吹奏楽部【CD DISC 2】 2019→201201. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜 feat.チバユウスケ02. リボン feat.桜井和寿 (Mr.Children)03. 明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次04. メモリー・バンド05. GLORIOUS06. 野望なき野郎どもへ feat. TOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU)07. ちえのわ feat.峯田和伸08. 白と黒のモントゥーノ feat.斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)09. 道なき道、反骨の。 feat.Ken Yokoyama10. 嘘をつく唇 feat.片平里菜11. めくったオレンジ feat.尾崎世界観 (クリープハイプ)12. The Last13. Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION14. 流れゆく世界の中で feat.MONGOL80015. 閃光 feat.10-FEET16. Diamond In Your Heart feat.細美武士17. 縦書きの雨 feat.中納良恵【CD DISC 3】 2011→200101. All Good Ska Is One feat.Angelo Moore02. Break into the Light〜約束の帽子〜03. 水琴窟-SUIKINKUTSU- feat.上原ひろみ04. 君と僕 2010 feat.斉藤和義05. ずっと feat.Crystal Kay06. 愛の讃歌 with strings07. Pride Of Lions feat.伊藤ふみお08. 星降る夜に feat.甲本ヒロト09. サファイアの星 feat.Chara10. 追憶のライラック feat.ハナレグミ11. STROKE OF FATE12. 銀河と迷路13. DOWN BEAT STOMP14. 美しく燃える森 feat.奥田民生15. カナリヤ鳴く空 feat.チバユウスケ16. めくれたオレンジ feat.田島貴男17. まだ、諦めてないだろ? 《新録》【BD DISC 1】◆ライブ映像※DVD DISC 1 & 2 と共通【BD DISC 2】◆ ライブメイキング&インタビューほかコンテンツ収録◆ Music Video・ 教えてウロボロス feat. 宮崎朝子 (SHISHAMO)・ ツバメ feat. ミドリーズ & 長濱ねる & 東京都立片倉高等学校吹奏楽部・ サボタージュ vs. ALI◼︎CD+DVD盤・3CD+2DVD品番:CTCR-96116〜8/B〜C価格:\ 9,700(税抜) / \10,670(税込)※デジパック仕様【CD DISC 1】【CD DISC 2】【CD DISC 3】※全形態 共通【DVD DISC 1 & 2】◆ライブ映像※BD DISC 1と共通ほかコンテンツ収録◼︎CD only盤・3CD品番:CTCR-96119〜21価格:\3,600(税抜) / \3,960(税込)【CD DISC 1】【CD DISC 2】【CD DISC 3】※全形態 共通◼︎ファンクラブ限定盤・4CD+3BD+グッズ品番:CTZ1-96122〜5/B〜D価格:\18,700(税抜) / \20,570(税込)※LPサイズジャケット仕様※初回生産限定盤【CD DISC 1】【CD DISC 2】【CD DISC 3】※全形態 共通【CD DISC 4】FC PARADISE会員 投票楽曲 15曲予定【BD DISC 1】◆ライブ映像※BD DISC 1と共通※ファンクラブ盤のみスカパラメンバーによる副音声付き【BD DISC 2】◆ ライブメイキング&インタビュー※市販BD付きと共通ほかコンテンツ収録【BD DISC 3】 COLLABORATION MUSIC VIDEO01. 教えてウロボロス feat.宮崎朝子 (SHISHAMO)02. 散りゆく花のせいで feat.菅田将暉03. あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT04. 一日花 feat. imase & 習志野高校吹奏楽部05. 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA (10-FEET)06. 青い春のエチュード feat.長屋晴子 (緑黄色社会)07. 紋白蝶 feat.石原慎也 (Saucy Dog)08. Free Free Free feat.幾田りら09. ツバメ feat.ミドリーズ & 長濱ねる & 東京都立片倉高等学校吹奏楽部10. サボタージュ vs.ALI11. S.O.S. [Share One Sorrow] feat.Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny (MAN WITH A MISSION)12. めでたしソング feat.ムロツヨシ13. 会いたいね。゚(゚´ω`゚)゚。 feat.長谷川白紙14. ALMIGHTY~仮面の約束~ feat.川上洋平15. Good Morning〜ブルー・デイジー feat.aiko16. 風のプロフィール feat.習志野高校吹奏楽部17. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜 feat.チバユウスケ18. リボン feat.桜井和寿 (Mr.Children)19. 明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次20. 野望なき野郎どもへ feat.TOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU)21. ちえのわ feat.峯田和伸22. 白と黒のモントゥーノ feat. 斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)23. 道なき道、反骨の。 feat.Ken Yokoyama24. 嘘をつく唇 feat.片平里菜25. めくったオレンジ feat.尾崎世界観 (クリープハイプ)26. Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION27. 流れゆく世界の中で feat.MONGOL80028. 閃光 feat.10-FEET29. Diamond In Your Heart feat.細美武士30. 縦書きの雨 feat.中納良恵31. All Good Ska Is One feat.Angelo Moore32. Pride Of Lions feat.伊藤ふみお33. 星降る夜に feat.甲本ヒロト34. サファイアの星 feat.CHARA35. 追憶のライラック feat.ハナレグミ36. 美しく燃える森 feat.奥田民生37. カナリヤ鳴く空 feat.チバユウスケ38. めくれたオレンジ feat.田島貴男