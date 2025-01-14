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◼︎CD+Blu-rayÈ×¡¦3CD+2BD
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96113¡Á5/B¡ÁC
²Á³Ê¡§\11,100(ÀÇÈ´) / \12,210(ÀÇ¹þ)
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¡ÚCD DISC 1¡Û¡¡2025¢ª2019
01. ¿·Ï¿³Ú¶Ê
02. ¶µ¤¨¤Æ¥¦¥í¥Ü¥í¥¹ feat.µÜºêÄ«»Ò (SHISHAMO)
03. »¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç feat.¿ûÅÄ¾Úö
04. ¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME feat.SUPER EIGHT
05. °ìÆü²Ö feat. imase & ½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô
06. É÷¤ËÀï¤°¥Ö¥ë¡¼¥º feat.TAKUMA (10-FEET)
07. ÀÄ¤¤½Õ¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É feat.Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
08. ÌæÇòÄ³ feat.ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
09. Free Free Free feat.´öÅÄ¤ê¤é
10. ¥Ä¥Ð¥á feat.¥ß¥É¥ê¡¼¥º & Ä¹ßÀ¤Í¤ë & ÅìµþÅÔÎ©ÊÒÁÒ¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô
11. ¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å vs.ALI
12. S.O.S. [Share One Sorrow] feat.Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny (MAN WITH A MISSION)
13. ¤á¤Ç¤¿¤·¥½¥ó¥° feat.¥à¥í¥Ä¥è¥·
14. ²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÍŽ¡Žß(Žß¡¦Ø`Žß)ŽßŽ¡ feat.Ä¹Ã«ÀîÇò»æ
15. ALMIGHTY¡Á²¾ÌÌ¤ÎÌóÂ«¡Á feat.Àî¾åÍÎÊ¿
16. Good Morning¡Á¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼ feat.aiko
17. É÷¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë feat.½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô
¡ÚCD DISC 2¡Û¡¡2019¢ª2012
01. ¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á feat.¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±
02. ¥ê¥Ü¥ó feat.ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
03. ÌÀÆü°Ê³°¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤ä¤» feat.µÜËÜ¹À¼¡
04. ¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥É
05. GLORIOUS
06. ÌîË¾¤Ê¤ÌîÏº¤É¤â¤Ø feat. TOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU)
07. ¤Á¤¨¤Î¤ï feat.Ê÷ÅÄÏÂ¿
08. Çò¤È¹õ¤Î¥â¥ó¥È¥¥¡¼¥Î feat.ºØÆ£¹¨²ð¡ÊUNISON SQUARE GARDEN¡Ë
09. Æ»¤Ê¤Æ»¡¢È¿¹ü¤Î¡£ feat.Ken Yokoyama
10. ±³¤ò¤Ä¤¯¿° feat.ÊÒÊ¿Î¤ºÚ
11. ¤á¤¯¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸ feat.ÈøºêÀ¤³¦´Ñ (¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×)
12. The Last
13. Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION
14. Î®¤ì¤æ¤¯À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç feat.MONGOL800
15. Á®¸÷ feat.10-FEET
16. Diamond In Your Heart feat.ºÙÈþÉð»Î
17. ½Ä½ñ¤¤Î±« feat.ÃæÇ¼ÎÉ·Ã
¡ÚCD DISC 3¡Û¡¡2011¢ª2001
01. All Good Ska Is One feat.Angelo Moore
02. Break into the Light¡ÁÌóÂ«¤ÎË¹»Ò¡Á
03. ¿å¶×·¢-SUIKINKUTSU- feat.¾å¸¶¤Ò¤í¤ß
04. ·¯¤ÈËÍ 2010 feat.ÀÆÆ£ÏÂµÁ
05. ¤º¤Ã¤È feat.Crystal Kay
06. °¦¤Î»¾²Î with strings
07. Pride Of Lions feat.°ËÆ£¤Õ¤ß¤ª
08. À±¹ß¤ëÌë¤Ë feat.¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È
09. ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎÀ± feat.Chara
10. ÄÉ²±¤Î¥é¥¤¥é¥Ã¥¯ feat.¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß
11. STROKE OF FATE
12. ¶ä²Ï¤ÈÌÂÏ©
13. DOWN BEAT STOMP
14. Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹ feat.±üÅÄÌ±À¸
15. ¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ feat.¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±
16. ¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸ feat.ÅÄÅçµ®ÃË
17. ¤Þ¤À¡¢Äü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡© ¡Ô¿·Ï¿¡Õ
¡ÚBD DISC 1¡Û
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¢¨DVD DISC 1 & 2 ¤È¶¦ÄÌ
¡ÚBD DISC 2¡Û
¢¡ ¥é¥¤¥Ö¥á¥¤¥¥ó¥°&¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
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¢¡ Music Video
¡¦ ¶µ¤¨¤Æ¥¦¥í¥Ü¥í¥¹ feat. µÜºêÄ«»Ò (SHISHAMO)
¡¦ ¥Ä¥Ð¥á feat. ¥ß¥É¥ê¡¼¥º & Ä¹ßÀ¤Í¤ë & ÅìµþÅÔÎ©ÊÒÁÒ¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô
¡¦ ¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å vs. ALI
◼︎CD+DVDÈ×¡¦3CD+2DVD
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96116¡Á8/B¡ÁC
²Á³Ê¡§\ 9,700(ÀÇÈ´) / \10,670(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ÚCD DISC 1¡Û
¡ÚCD DISC 2¡Û
¡ÚCD DISC 3¡Û
¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
¡ÚDVD DISC 1 & 2¡Û
¢¡¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¢¨BD DISC 1¤È¶¦ÄÌ
¤Û¤«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼ýÏ¿
◼︎CD onlyÈ×¡¦3CD
ÉÊÈÖ¡§CTCR-96119¡Á21
²Á³Ê¡§\3,600(ÀÇÈ´) / \3,960(ÀÇ¹þ)
¡ÚCD DISC 1¡Û
¡ÚCD DISC 2¡Û
¡ÚCD DISC 3¡Û
¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
◼︎¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡¦4CD+3BD+¥°¥Ã¥º
ÉÊÈÖ¡§CTZ1-96122¡Á5/B¡ÁD
²Á³Ê¡§\18,700(ÀÇÈ´) / \20,570(ÀÇ¹þ)
¢¨LP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
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¡ÚCD DISC 1¡Û
¡ÚCD DISC 2¡Û
¡ÚCD DISC 3¡Û
¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
¡ÚCD DISC 4¡Û
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¡ÚBD DISC 1¡Û
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¡ÚBD DISC 2¡Û
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¡ÚBD DISC 3¡Û¡¡COLLABORATION MUSIC VIDEO
01. ¶µ¤¨¤Æ¥¦¥í¥Ü¥í¥¹ feat.µÜºêÄ«»Ò (SHISHAMO)
02. »¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç feat.¿ûÅÄ¾Úö
03. ¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME feat.SUPER EIGHT
04. °ìÆü²Ö feat. imase & ½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô
05. É÷¤ËÀï¤°¥Ö¥ë¡¼¥º feat.TAKUMA (10-FEET)
06. ÀÄ¤¤½Õ¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É feat.Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
07. ÌæÇòÄ³ feat.ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
08. Free Free Free feat.´öÅÄ¤ê¤é
09. ¥Ä¥Ð¥á feat.¥ß¥É¥ê¡¼¥º & Ä¹ßÀ¤Í¤ë & ÅìµþÅÔÎ©ÊÒÁÒ¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô
10. ¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å vs.ALI
11. S.O.S. [Share One Sorrow] feat.Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny (MAN WITH A MISSION)
12. ¤á¤Ç¤¿¤·¥½¥ó¥° feat.¥à¥í¥Ä¥è¥·
13. ²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÍŽ¡Žß(Žß¡¦Ø`Žß)ŽßŽ¡ feat.Ä¹Ã«ÀîÇò»æ
14. ALMIGHTY~²¾ÌÌ¤ÎÌóÂ«~ feat.Àî¾åÍÎÊ¿
15. Good Morning¡Á¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼ feat.aiko
16. É÷¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë feat.½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô
17. ¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á feat.¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±
18. ¥ê¥Ü¥ó feat.ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
19. ÌÀÆü°Ê³°¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤ä¤» feat.µÜËÜ¹À¼¡
20. ÌîË¾¤Ê¤ÌîÏº¤É¤â¤Ø feat.TOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU)
21. ¤Á¤¨¤Î¤ï feat.Ê÷ÅÄÏÂ¿
22. Çò¤È¹õ¤Î¥â¥ó¥È¥¥¡¼¥Î feat. ºØÆ£¹¨²ð¡ÊUNISON SQUARE GARDEN¡Ë
23. Æ»¤Ê¤Æ»¡¢È¿¹ü¤Î¡£ feat.Ken Yokoyama
24. ±³¤ò¤Ä¤¯¿° feat.ÊÒÊ¿Î¤ºÚ
25. ¤á¤¯¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸ feat.ÈøºêÀ¤³¦´Ñ (¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×)
26. Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION
27. Î®¤ì¤æ¤¯À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç feat.MONGOL800
28. Á®¸÷ feat.10-FEET
29. Diamond In Your Heart feat.ºÙÈþÉð»Î
30. ½Ä½ñ¤¤Î±« feat.ÃæÇ¼ÎÉ·Ã
31. All Good Ska Is One feat.Angelo Moore
32. Pride Of Lions feat.°ËÆ£¤Õ¤ß¤ª
33. À±¹ß¤ëÌë¤Ë feat.¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È
34. ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎÀ± feat.CHARA
35. ÄÉ²±¤Î¥é¥¤¥é¥Ã¥¯ feat.¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß
36. Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹ feat.±üÅÄÌ±À¸
37. ¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ feat.¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±
38. ¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸ feat.ÅÄÅçµ®ÃË
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