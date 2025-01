公認会計士や金融機関に向けたポイントや全体像を俯瞰できる！東峰書房『資産家のためのファミリーガバナンスガイドブック』

東峰書房は、2025年1月15日(水)、ファミリー内で遵守すべき統治の仕組みである“ファミリーガバナンス”についての入門書『資産家のためのファミリーガバナンスガイドブック 〜相続・事業承継・資産運用・ファミリーオフィス〜』を発売します。

判型 :A5判

ページ数 :292ページ

定価 :2,640円(税込) 本体2,400円+税

編著者 :辻・本郷 税理士法人 ファミリーオフィス事業部

辻・本郷 ファミリーオフィス

岩崎総合法律事務所 代表弁護士 岩崎隼人

将来にわたるファミリーの繁栄やファミリービジネスの成長を目的として設計される、ファミリー内で遵守すべき統治の仕組みである「ファミリーガバナンス」。

そしてその運営者としての集合体である「ファミリーオフィス」。

中世ヨーロッパにルーツがあり、19世紀のアメリカで普及され、現在、欧米では1万社以上のファミリーオフィスが存在しているといわれています。

日本では、富裕層の多くがファミリー企業の経営者であること、特に100年以上続く老舗企業が多いこと、さらには、近年、相続、事業承継といった資産承継への関心が急速に高まっていることから、今後、ファミリーオフィスの普及が拡大することが予想されます。

この書は、資産承継のトップランナーであり、かつ国内最大規模の税理士法人による「税務面」、この分野で第一人者である弁護士による「法務面」の双方から、ファミリーガバナンスの概要を解説します。

ファミリーオフィスを設立・運営する資産家はもちろん、弁護士、税理士、公認会計士や金融機関に向けたポイントや全体像を俯瞰できる入門書です。

■目次

はしがき

第I部 ファミリーガバナンスとファミリーオフィスについて

第1章 ファミリーガバナンス

第1節 ファミリーガバナンスとは

第2節 スリーサークルモデル

第3節 ファミリーメンバーの定義

第4節 ファミリーガバナンスの構築プロセス

第5節 ファミリーガバナンスの構成要素

第6節 ファミリーガバナンスの変更・終了

第2章 ファミリーオフィス

第1節 ファミリーオフィスとは

第2節 資産管理会社との違い

第3節 ファミリーオフィスでの資産の集中管理と運用

第4節 ファミリーオフィスの組成

第5節 ファミリーオフィスの運営

第6節 ファミリーオフィスにおけるタックス・プランニングの重要性

第II部 ファミリーガバナンスの個別問題(Q&A)

第1章 税務編

第1節 納税資金対策

第2節 資産承継対策

第3節 フィランソロピー

第4節 資産運用

第2章 法務編

第1節 ファミリーリスクとファミリーガバナンス

第2節 少数株主リスク

第3節 遺留分リスク

第4節 離婚・財産分与のリスク

第5節 後継者の暴走・脱落・不在のリスク

第6節 子孫の配偶者側に資産が流出するリスク

参考文献

■編著者プロフィール

・編著者(1):辻・本郷 税理士法人(つじほんごう ぜいりしほうじん)

平成14年4月設立。

東京新宿に本部を置き、日本国内に90以上の拠点、海外7拠点をもつ国内最大規模を誇る税理士法人。

税務コンサルティング、相続、事業承継、医療、M&A、企業再生、公益法人、移転価格、国際税務など各税務分野に専門特化したプロ集団。

弁護士、不動産鑑定士、司法書士との連携により顧客の立場に立ったワンストップサービスと、あらゆるニーズに応える総合力をもって多岐にわたる業務展開をしている。

・編著者(2):辻・本郷 ファミリーオフィス株式会社(つじほんごう ふぁみりーおふぃすかぶしきかいしゃ)

日本最大手の税理士法人である辻・本郷 税理士法人をバックボーンとして、資産の運用のみならず、その管理や承継についても税務的・法務的視点から総合的にアドバイス。

一族の暮らしに寄り添い教育・医療・趣味・信用・名声といった無形資産も含めた包括的なサポートを提供している。

[主なサービス内容]

01.ファミリーオフィスの運営に関するコンサルティング業務

02.資産承継及び事業承継に関するコンサルティング業務

03.海外財産の承継に関するコンサルティング業務

04.民事信託、遺言、成年後見制度に関する相談、助言等の支援業務

05.財産の管理・保全に関する業務

06.公益法人等への寄付に関する相談、助言等の支援業務

・編著者(3):岩崎総合法律事務所 代表弁護士 岩崎隼人(いわさきそうごうほうりつじむしょ だいひょうべんごし いわさきはやと)

岩崎総合法律事務所を平成30年設立

シニアプライベートバンカー

日本プライベートトラスト財団評議員

その他事業会社の社外取締役等歴任

証券会社等の金融機関PB部の社員や、ファイナンシャルプランナー資格及びプライベートバンカー資格等の金融系資格運営団体が主催する会員向け講座などにて、ファミリーガバナンス活用方法等のセミナーも行っている。

[主な著書]

『富裕層の法務 ファミリー・資産・事業・経営者報酬の知識と実務』(日本法令、2022年、単著)

『株式報酬をめぐるトラブルの予防・解決の実務Q&A ―ストック・オプション リストリクテッド・ストック パフォーマンス・シェア』(日本法令、2024年、単著)

[主なサービス内容]

岩崎総合法律事務所“Legal Prime(R)”では、富裕層ならではの資産や収入の課題をクリアにし、叶えたい人生や目標の実現に向けて法務サービスを提供している。

01. 離婚問題、婚前契約支援

02. 資産・事業承継支援、トラブル対応

03. 少数株主対策

04. 支配権争い

05. M&A

06. 投資支援(エンジェル投資、航空機投資等)

07. 資産管理・保全(債権管理・回収等)

08. 社会貢献・フィランソロピー支援(財団等)

09. その他コンサルティング(法教育、海外移住支援等)

