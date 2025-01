一般社団法人しふく福祉人材協会は、ミャンマー国籍の介護福祉士国家試験受験者を対象にしたオンラインプログラム「YORISOI」の提供を2025年4月1日より開始します。

このプログラムは、学習者の負担を軽減し、合格率向上を目指すための独自設計です。

■サービスの特徴

・合格に完全コミットした料金体系

合格した場合のみ150,000円(税別)をお支払い。

不合格の場合の費用は一切不要です。

・専門性の高い講師陣

ミャンマー人現役介護福祉士4名がチームを編成。

オンライン授業を通じて実践的な知識を提供します。

・充実のカリキュラムとサポート体制

ZoomやTeamsを使用したオンライン授業。

13科目を網羅し、模擬試験とフィードバックセッションを定期的に実施します。

■利用の流れ

1. 申し込み締め切り:2025年3月20日

2. 事前面談で参加資格を確認

3. 2025年4月1日より授業開始

■サービス概要

名称 :2026年介護福祉士国家試験オンラインプログラム「YORISOI」

開講期間:2025年4月1日〜2026年1月23日

授業時間:1日2時間、週5日(月〜金、祝日も開催)総授業時間428時間

料金 :合格時のみ150,000円(税別)

形式 :オンライン(Zoom・Teams使用)

対象者 :ミャンマー国籍で2026年度試験受験予定の方

