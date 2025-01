日本人女性5名がタイトル獲得！GUJ「ミセスアジアパシフィック世界大会2024」

GUJは、GUJ 2022年度大会にてグランプリを獲得した比嘉玲央奈、田所雅江、原田杏子が、ミセスアジアパシフィック世界大会2024に出場し、2024年12月7日(土)にシンガポール、マレーシアにて開催された同大会で、見事世界大会で3名がTop10入りし、比嘉玲央奈は世界2位、田所雅江は世界5位を受賞獲得しました。

GUJ「ミセスアジアパシフィック世界大会2024」

GUJは、GUJ 2022年度大会にてグランプリを獲得した比嘉玲央奈、田所雅江、原田杏子が、ミセスアジアパシフィック世界大会2024に出場し、2024年12月7日(土)にシンガポール、マレーシアにて開催された同大会で、見事世界大会で3名がTop10入りし、比嘉玲央奈は世界2位、田所雅江は世界5位を受賞獲得。

■ミセスアジアパシフィック世界大会とは

MRS Asia Pacific 2024

主催会社:Lumiere International

世界最大のミスコンテスト情報機構「Missosology」に、ミセス部門として唯一公認されている権威あるビューティーコンテストです。

身長制限なし、年齢は16歳以上60歳まで出場可能。

美しさだけでなく、女性たちのエンパワーメントを発揮する場となるコンテストとして、社会貢献へつながるリーダーシップを重視し、これまでの人生経験を糧に新たな挑戦に臨む女性を応援するコンテストです。

こうしたビューティーコンテストには、幼少期から優勝することのみを目的として育てられてきた女性たちが数多く参加しているため、そのような環境下にない日本人女性が、世界大会で受賞となる確率は極めて低いと言われています。

本コンテストにおける評価は、外見の「美しさ」はもちろん、他者に対する「コミュニケーション」や人としての「パーソナリティ」、ウォーキングやステージングでの「自信」、英語による的確な質疑応答などの「落ち着き」も厳しく採点されます。

また、その配点も「美しさ」同様に高いとされています。

●比嘉玲央奈さん

・1ST RUNNER UP(2位)

・TOP 10

・タイトル「MRS. CHARITY QUEEN」(人気投票2位)

・タイトル「BEST EVENING GOWN」

・タイトル「MRS. CELEBRITY」

〇比嘉玲央奈さんからのコメント

世界大会を終えた今、たくさんの応援に心から感謝しています。

過密なスケジュールは予想以上でしたが、日本チームや他国の代表者たちが支えてくれました。

サプリを分けてもらう、英語が話せない私を気遣って翻訳アプリでスケジュールを教えるなどと、お互いに助け合うことで多くの絆が生まれました。

ステージは豪華で、緊張するかと思いきや、自然と笑顔が溢れ、自信が湧いてきました。

「JAPAN!!」と叫んだ瞬間、日本に生まれたことを誇りに思い、感動しました。

しかし、英語でのコミュニケーションには苦労し、もっと皆と話したいという気持ちが強くなり、英語を習得する決意を新たにしました。

大会で得た教訓として、女性の力の重要性を感じました。

女性が元気でいると、周りを巻き込んだ力強いコミュニティが形成されると信じています。

今後は他の女性たちを輝かせるサポートをしていきたいです。

また、日本の英語教育の遅れを実感し、何かできることを模索しています。

この経験を通じて、私は仲間やサポーターに支えられていると強く感じました。

次は私が皆を支え、愛と勇気を届ける番です。

応援してくれた皆様のサポートがどれほど力になったかを実感し、自分の価値を認識できました。

この大会で人生の恩人に出会えました。

本当にありがとうございました。

比嘉玲央奈さん 1

●田所雅江さん

・TOP 5

・TOP 10

・タイトル「QUEEN OF PEOPLE CHOICE」(人気投票1位)

・タイトル「SPECIAL QUEEN AMBASSADOR」

・タイトル「MRS GREAT WOMAN」

○田所雅江さんからのコメント

世界大会を終えた現在、喜びと感動でいっぱいです。

厳しいスケジュールを乗り越えた達成感は、仲間との絆を深める貴重な経験となり、他国の代表たちとの交流を通じて、友情や文化の尊重を学び、挑戦する勇気を得ました。

この大会での経験は、私にとって一生の宝物です。

特に、ナショナルコスチュームを着て「JAPAN!!」と叫んだ瞬間は、誇りと緊張感が混ざり合い、心が高鳴りました。

過密なスケジュールは大変でしたが、仲間の支えがあったからこそ乗り越えられました。

大変な中でも、他国のファイナリストとの交流から思いがけない友情が芽生え、文化を理解し合う温かい繋がりを感じました。

大会を通じての教訓は「支え合うことで成長できる」ということです。

日常生活でも、努力し続ける姿勢や他者を尊重することの重要性を伝えていきたいです。

私の経験が誰かの勇気や希望になれば嬉しいです。

また、この大会参加は自己成長に大きな意味を持つものでした。

限界を試し、他の参加者との交流から多様性の大切さを学びました。

「挑戦する勇気」と「仲間の大切さ」を心に刻み、今後も成長を目指して努力し続けます。

最後に、応援してくださった皆様に心から感謝します。

皆さんの支えがあったからこそ、私はこの舞台で力を発揮できました。

今後もこの感謝の気持ちを忘れず、一緒に喜びを分かち合える瞬間を増やしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

田所雅江さん 1

●原田杏子さん

・TOP 10

・タイトル「MRS GOODWILL」

○原田杏子さんからのコメント

世界大会を終えた今、参加できたことを心から感謝しています。

語学に不安がありましたが、他国の代表者たちが受け入れてくれたおかげで、楽しい経験となりました。

ナショナルコスチュームを着て「JAPAN!!」と叫んだ瞬間、自国を代表していることを実感し、感謝の気持ちが湧きました。

大会参加に向けての準備は大変で、プロモーションビデオや想定問答を英語で作成しました。

シングルマザーとしての仕事と学業の合間に時間を調整し、支えてくれた人々に感謝しています。

子どもたちへのフォローも多くの人に助けられ、頼ることの大切さを学びました。

この経験を通じて、新しい自分と出会い、挑戦することの意義を実感しました。

これからは、チャレンジすることの重要性を周囲に伝えていきたいと思います。

大会は、助け合いや心の繋がりを得る素晴らしい場でした。

最後に、応援してくださった皆様に心から感謝します。

身近なサポートやSNSでの応援が、私たちの勇気となりました。

出場できたのは皆様のおかげです。

本当にありがとうございました。

原田杏子さん 1

●相澤加奈さん

・タレントショー WINNER (1位)

・タイトル「MRS LEGEND」

〇相澤加奈さんからのコメント

2022年のGUJコンテストに参加したことで、私の人生にかけがえのない貴重な経験が生まれました。

キャンプ中、各国の代表たちとの心温まる交流を通じて、年齢や言語の壁を感じることなく、多様性の美しさを実感しました。

素晴らしいステージに立ち、ナショナルコスチュームでは日本女性の強さを表現し、他国の応援者からの歓声もありました。

過密なスケジュールの中で、チームジャパンのメンバーはお互いを支え合いながら、ハードな日々を乗り越えました。

タレントショーの準備は十分ではありませんでしたが、ポジティブな気持ちで臨んだ結果、優勝を果たしました。

この経験は美と健康をテーマにした活動にもつながり、来年に向けて学びを深め、自分の可能性を広げることができました。

世界大会は私の人生の集大成であり、英語を再び学ぶきっかけとなりました。

応援してくださった皆様のおかげで、タレントショーでの優勝という夢が実現しました。

クラウドファンディングや投票のお願いを通じて、多くの温かい支援を受け、集中して幸せな時間を過ごすことができました。

これからも感謝の気持ちを持ち続け、活動を進めていきます。

本当にありがとうございました。

相澤加奈さん 1

●美濃岡京子さん

・タイトル「MRS SUPREME」

〇美濃岡京子さんからのコメント

世界大会を終えた現在、参加できたことへの感謝が溢れています。

過密なスケジュールの中、仲間との絆が深まり、共に成長した経験は貴重でした。

受賞者を祝福できるのも、この大会がもたらした深い絆のおかげです。

ナショナルコスチュームを身にまとい、「JAPAN!!」と声を上げた瞬間、日本の文化を誇りに思いました。

文化の違いを理解し合いながら、支え合うことの大切さも実感しました。

一方で、英語の壁に苦しみ、質疑応答では知人の助けを借りたものの、自分の思いを明確にすることが重要だと感じました。

大会を通じて、自分の人生を自分でデザインし、切り開くことの重要性を学びました。

常に自分を信じて進むことで、予想外の出来事にも柔軟に対応できると実感しました。

また、幼少期からの言葉遣いやマナーの学びが、今後の自己成長に繋がると確信しています。

多くの応援に支えられたことで、挑戦を続ける力が湧き、結果を恐れずに精一杯努力できました。

応援してくださった皆様への感謝の気持ちを忘れず、今後も自分を信じて進んでいきたいと思います。

これから挑戦する皆さんも、自分を信じて頑張ってください。

美濃岡京子さん 1

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本人女性5名がタイトル獲得!GUJ「ミセスアジアパシフィック世界大会2024」 appeared first on Dtimes.