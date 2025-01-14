THE KEBABS、ワンマンツアー＜新譜＞開催決定…レコーディングはこれから！
THE KEBABSが4月、ニューアルバムを引っ提げたワンマンツアー＜THE KEBABS 新譜＞を開催することが発表となった。
THE KEBABS 画像
ワンマンツアー＜THE KEBABS 新譜＞は、4月18日の福岡BEAT STATION公演を皮切りに、名古屋、大阪、東京、そしてファイナルとなる4月27日の札幌cube gardenまで、全国5都市を廻るもの。福岡と札幌をツアーで訪れるのは2023年のツアー＜THE KEBABS 熱熱＞以来となる。
■ツアー＜THE KEBABS 新譜＞
4月18日(金) 福岡BEAT STATION
4月21日(月) 名古屋CLUB QUATTRO
4月22日(火) 梅田CLUB QUATTRO
4月24日(水) 渋谷Spotify O-EAST
4月27日(日) 札幌cube garden
▼チケット
全公演前売り：\5,500(+ドリンク代)
【オフィシャル先行】
受付期間：1/14(火)19:00〜1/20(月)23:59
https://w.pia.jp/s/thekebabs-official/
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