Night Tempoが、2024年リリースしたローファイ・チル・アルバム『Connection』に収録されていた楽曲「Sweet Lies」のリミックスをNeon Mixとして1月22日(水)に配信するNeon MixはNight Tempoがお気に入りのオリジナル・トラックに新たなアレンジを施すリミックス・シリーズ。これまでにも竹内美宥をフィーチャーした「Sentimental」や上坂すみれをフィーチャーした「One Way My Love」といったアルバム収録曲がNeon Mixとして新たにシングル・カットされて、オリジナル・ヴァージョンよりも多いリスナーを獲得している人気のシリーズ。

New Single「Sweet Lies (Neon Mix)」発売日 : 2025年1月22日(水)作詞 : MIYUMIYU作曲 : Night Tempoプロデュース : Night Tempoヴォーカル : MIYUMIYU配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/SweetLiesNeonMix

リリース情報







New Album 『Connection』作品形態:配信、CD発売日 : CD : 2024年10月23日(水)*デジタル・アルバムは配信中*アナログ、カセットは11月に香港Neoncity Recordsより輸入盤として発売予定CD価格 : 3,400円 (tax in)CD品番 : VICL-66013ゲスト・アーティスト : 南野陽子、広末涼子、土岐麻子、竹内美宥、中園亜美収録曲:1. Foreword2. Lil Bit (feat. Asako Toki)3. Truth? (feat. Ami Nakazono)4. Hyper Experience5. End Point6. Digital Detox7. Sunset in Tokyo [Interlude]8. Deep Breath (feat. Ryoko Hirosue)9. Sigh10. Breezy11. Sweet Lies (feat. Miyu Takeuchi)12. Regret13. Rainforest (feat. Yoko Minamino)14. Possession15. New Age16. 404商品形態:配信/CD/アナログ/カセットの4形態発売CD購入リンク : https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A027913/VICL-66013.html配信リンク : https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_Connection