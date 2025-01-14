£´·îÈ¯ÂÍ½Äê¤ÎÍúÀµ¼Ò¥é¥°¥Ó¡¼Éô¡¢¸µ¥¯¥Ü¥¿£Æ£×¤ÎÎëÌÚ¹¯ÂÀ»á¤¬¿·£È£Ã¤Ë½¢Ç¤
¡¡£´·î¤ËÈ¯Â¤¹¤ëÍúÀµ¼Ò¹â¹»¡ÊÂçºå¡Ë¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ï£±£´Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÎëÌÚ¹¯ÂÀ»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥Ü¥¿¡Ê¸½Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÃÞÇÈÂçÂç³Ø±¡¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø½¬¡££²£°£±£¶Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢È¬ÀéÂå¾¾±¢¹â¹»¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÇÊÝ·òÂÎ°éÃ´Åö¤Î¶µÏÀ¤òÌ³¤á¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤êÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÍúÀµ¼Ò¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î·Ç¤²¤ëÍýÇ°¤È²Ö±à½Ð¾ì¡¦ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÁ´¤ÆÃí¤®¹þ¤ß¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢È¯Â¤Ë¸þ¤±¤ÆºòÇ¯£´·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÅÄÉÒºÈ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¹»¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¹ç°ÕÂà¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£