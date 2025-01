一台で違う雰囲気のお部屋を演出！ヤマダホールディングス「間接光つきLEDシーリングライト」

ヤマダホールディングスは、2025年1月10日(金)より、ヤマダオリジナル「間接光つきLEDシーリングライト(8畳タイプ/12畳タイプ)」を、一部店舗を除く全国のヤマダデンキ、およびヤマダウェブコム(同社ECサイト)にて販売中です。

ヤマダホールディングス「間接光つきLEDシーリングライト(8畳タイプ/12畳タイプ)」

【製品仕様】

<YLLW08UM>

定格電圧 :AC100V

定格消費電力 :38W

外形寸法(約) :Φ500×H105mm

本体重量(約) :1.9kg

定格光束 :4200lm

固有エネルギー消費効率:110.5lm/W

演色性 :Ra80

調光機能(下側の照明) :10段階

調光機能(上側の照明) :3段階

調色機能(下側の照明) :10段階

オフタイマー :30分/60分

付属品 :アダプター/リモコン送信器/単4乾電池2本

価格 :12,800円(税別)/14,080円(税込)

<YLLW12UM>

定格電圧 :AC100V

定格消費電力 :47W

外形寸法(約) :Φ500×H105mm

本体重量(約) :1.9kg

定格光束 :5100lm

固有エネルギー消費効率:108.5lm/W

演色性 :Ra80

調光機能(下側の照明) :10段階

調光機能(上側の照明) :3段階

調色機能(下側の照明) :10段階

オフタイマー :30分/60分

付属品 :アダプター/リモコン送信器/単4乾電池2本

価格 :14,800円(税別)/16,280円(税込)

※取扱いのない店舗があります。

【製品特徴】

■いつものお部屋を違った雰囲気へ、落ち着いた空間を演出

リモコンの『なごみボタン』を押すと、上側の照明が天井に向かって点灯し、天井に反射したオレンジ色の光が、間接的にお部屋を照らします。

少し暗めの落ち着いた空間を演出します。

■いつものLEDシーリングライトとしても使える

下側の照明は、調光10段階・調色10段階あり、昼光色〜電球色まで調節できます。

気分やシーンに合わせて明るさと色を選べます。

■銀色の帯をあしらった外観

シンプルな白色のデザインの中で、アクセントになるよう銀色の帯を入れました。

上品な印象を感られるように、見た目にもこだわっています。

