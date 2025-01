次世代のプレミアム×コンパクトオーブンレンジ！Re・De「Re・De Range」

「Re・De(リデ)」は次世代オーブンレンジ「Re・De Range(リデレンジ)」において、応援購入サービス「Makuake」での応援金額が1,000万円を突破!

Re・De「Re・De Range(リデレンジ)」

「Re・De(リデ)」は次世代オーブンレンジ「Re・De Range(リデレンジ)」において、応援購入サービス「Makuake」での応援金額が1,000万円を突破しました。

(※1) なお、一般販売は2025年2月下旬より開始予定であり、プレミアム家電市場における新たな成長エンジンとして期待されています。

なお、正式な販売開始日時については後日改めて発表します。

※1 Makuakeでの先行販売は、2025年1月8日(水)22:00に終了しました。

<注目ポイント>

1. 急成長中のプレミアム家電市場における独自ポジション

Re・De Rangeは、キッチン空間を進化させる革新的な設計と美しいデザインを兼ね備え、競合製品との差別化に成功しています。

応援金額1,000万円突破という実績は、消費者の確かな支持を証明しています。

2. 高度な技術と直感的デザインの融合

赤外線センシングによる最適加熱技術や250度対応の高火力オーブン機能など、ユーザーフレンドリーでありながらプロフェッショナルな調理を実現。

家庭用調理家電市場での競争力を強化します。

3. 「Re・De」ブランドが築く新しい市場価値

「心地をリデザインする」というブランドコンセプトのもと、Re・Deは単なる家電製品を超えた価値を提供します。

デザイン性と機能性を融合した製品展開により、プレミアム家電市場での存在感を高めています。

<Re・De Range Makuakeプロジェクトページ>

https://www.makuake.com/project/rede_range/

<製品の特徴>

1) デザイン性と実用性を両立:プレミアムな質感とコンパクトな設計で、どんなキッチンにもフィット。

日本の住空間に最適化されたサイズ感です。

2) シンプルで多彩な操作性:2つのダイヤルを回すだけで、1860通りの調理設定が可能。

簡単な操作で高度な調理を実現します。

3) ハイパフォーマンスヒーター:高性能ヒーターが、プロレベルの焼き加減と調理効率を実現。

料理の可能性を広げます。

4) キッチンを引き立てるデザイン:耐久性と高級感を兼ね備えたガラス仕上げとシンプルなフォルムが特徴の洗練されたデザイン。

機能美と見た目の美しさを両立し、キッチンにスタイリッシュな存在感をプラスします。

■一般販売について

予定価格:59,400円(税込)

予定時期:2025年2月下旬

カラー :ホワイト、ブラック

販売場所:全国の家電量販店、Re・De公式オンラインショップなど

<展示場所について>

[蔦屋家電+]

東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズS.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電 1階

営業時間:10:00〜20:00

https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

[b8ta Tokyo - Shibuya]

東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号 小林ビル1階

営業時間:11:00〜19:30

https://b8ta.jp/store/shibuya/

[b8ta Tokyo - Yurakucho]

東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1階

営業時間:11:00〜19:30

https://b8ta.jp/store/yurakucho/

