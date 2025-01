公益財団法人テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』Web開催を令和6年10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)の期間開催しています。

テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』

<Web開催 (登録不要)>

開催日時: 令和6年10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)

サイト : テクノエイド協会HP内「Web交流プラットフォーム」

URL : https://www.techno-aids.or.jp/2024koryukai/web/hall/cms/#tab43_detial

<Webセミナー (登録不要)>

開催日時: 令和6年10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)

サイト : テクノエイド協会HP内「Web交流プラットフォーム」

URL : https://www.techno-aids.or.jp/2024koryukai/web/hall/cms/#tab33_detial

公益財団法人テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』Web開催を令和6年10月1日(火)〜令和7年1月31日(金)の期間開催。

■イベント概要

『ニーズ・シーズマッチング交流会』とは?

障害当事者の思いや要望をより的確にとらえた支援機器の開発に繋げるため、支援機器の障害当事者(ニーズ側)と支援機器の開発者(シーズ側)が自由に意見交換を行う場です。

市場前の試作機・開発改良を予定とした機器が出展され、開発者と意見交換ができる貴重な場となっています。

※会場開催は、終了しました。

『参加対象者』

障害当事者やご家族支援者をはじめ、障害者に係る支援機器についてご興味がある方であれば、誰でもご参加可能です。

■Web開催について

Web開催では、総勢88社の出展者、14の障害当事者・支援者団体、行政、開発支援機関が出展しています。

「Web交流プラットフォーム」にて、出展者情報、出展機器情報・画像、動画の視聴ができます。

また、問い合わせ機能を使うことで、出展者へ個別に連絡をすることができます。

その他、Webセミナーとして、開発助成を行っている行政機関等の事業説明、障害者支援機器に係る最新の研究報告、障害当事者・支援団体からのニーズの発信について、動画配信を行っています。

出展者検索画面

出展者・出展機器の詳細ページ

出展機器の一例

Webセミナープログラム

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福祉用具を作る人と使う人の交流会!テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング交流会2024』 appeared first on Dtimes.