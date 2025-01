2025年1月9日(木)から放送中のTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』第2話のあらすじと場面写真が公開された。また同作の舞台となる江の島沿線を走る「湘南モノレール」とのコラボが決定。ラッピング車両に加え、湘南モノレール全8駅にコラボ駅名板が各駅1枚掲出される。さらに2025年1月25日(土)には出発式も開催される。「アクエリオン」シリーズ20周年を記念する第4作、待望の新作となるTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』。神奈川県藤沢市江の島を舞台に、それぞれある感情が欠落したキャラクターたちが、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて壮大な愛の神話を紡ぐというストーリーだ。情報解禁時にはSNSのトレンド1位になるなど注目を集めている。

今回は第2話のあらすじと場面写真が公開された。第2話は2025年1月16日(木)24:30から順次放送・配信開始予定。<第二話 「なでしこの願い」>ベクターマシンが合体し、出現した機械天翅アクエリオン。神話獣を追い返したサッコたちは、敵は神話宇宙から攻めてくる堕天翅族であり、エレメントとは、堕天翅族に対抗しうる最終兵器・アクエリオンの搭乗者として選ばれた生徒なのだと明かされる。大人の押しつけに反発するサッコだが、幼いころ、江の島の洞窟で、サヨやモモヒメとロボットを作ったときのことを思い出し……。また湘南モノレールとのコラボが決定。『想星のアクエリオン Myth of Emotions』のキービジュアルを5605編成湘南グリーンラインの車体側面に施し、またキービジュアルを使ったヘッドマークを車両前方に装着し運行される。期間は2025年1月25日(土)〜3月31日(月)。さらに湘南モノレール全8駅にコラボ駅名板が各駅1枚掲出される。そして2025年1月25日(土)11時30分〜12時10分には出発式も実施される。『想星のアクエリオン Myth of Emotions』原作の河森正治、監督の糸曽賢志、オープニングテーマ歌唱のAKINO from bless4・福山芳樹、同作の舞台である藤沢市の鈴木恒夫藤沢市長が参加、セレモニーとくす玉割を湘南江の島駅ビルG階・1階で開催。12時04分湘南江の島駅発のラッピング車両「想星のアクエリオン号」出発式は5階ホーム階で行なわれる。(C) 2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE