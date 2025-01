ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。1月11日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(1月11日(土)付)を発表しました。

※写真はイメージです



----------------------------------------------------

1月11日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

聴取期限 1月19日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

初登場!“卒業”をテーマにした日向坂46の最新曲。現在、同曲が初披露された「Happy Magical Tour 2024」東京ドーム公演のライブ映像が、期間限定で公開されています。先週の2位から7ランクダウン↓ 先日、筒井あやめさんと井上和さんが東京都・乃木神社で成人式をおこない、素敵な晴れ着姿を披露しました。先週の6位から2ランクダウン↓ Creepy Nutsは、2月11日(火・祝)に東京ドームでライブ「Creepy Nuts“LIVE at TOKYO DOME”」をおこないます。ランキング圏外から再登場! 2月5日(水)には、同曲も収録されたミニアルバム『AWAKE』がリリースされます。4週連続の1位から5ランクダウン↓ 1月20日(月)には「Mrs. GREEN APPLE 18祭」(NHK総合)テーマソングとして書き下ろされた「ダーリン」が配信リリースされます。初登場! 同曲は、現在公開中の映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」の主題歌になっています。初登場! 1月11日(土)からスタートした『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』に先駆けて、1月1日に配信リリースされた新曲です。また3月19日(水)には、同曲も収録されたニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』がリリースされます。初登場! 2022年の高校生RAP選手権で注目を集め、さまざまなフリースタイルラップバトルの大会で実績を残した20歳のラッパー・アーティスト。1月13日(月・祝)に、同曲でメジャーデビューしました。初登場! auのCMソングのために書き下ろした新曲で、1月1日(水・祝)に配信リリースされました。そして、今週の第1位は……?先週の3位から2ランクアップ↑ 12月21日付のチャートから8位→4位→3位と順位を上げ、今週は第1位に輝きました。また、同曲が主題歌になっている映画「はたらく細胞」は興行収入4週連続で第1位と、主題歌も映画も絶好調です!――番組ではほかにも、ゲストパートにSixTONES・京本大我(きょうもと・たいが)さんが登場。1月15日(水)にリリースされる5枚目のニューアルバム『GOLD』のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ