ユー・エス・ジェイは日本航空と共に14日から、特別塗装機「ドンキーコング・カントリーオープン記念JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパンジェット2」を就航した。同機は2024年12月11日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』内に新しくオープンした『ドンキーコング・カントリー』を記念してデザインされた特別塗装機。大阪国際空港で開かれたお披露目イベントには、マリオとドンキーコングのバルーンが登場。ミニオンやセサミストリート、ウッディー・ウッドペッカーなど、人気キャラクターがお祝いに駆けつけた。

セレモニーで、日本航空常務執行役員西日本支社長の宮坂久美子氏は、「今年は、JALがユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルエアラインとなって10年目の節目を迎えます。今後も関西と日本各地をつなぎ、お客さまが"超元気"になれる旅をご提供できるよう、盛り上げてまいりたいと思います」と語った。また、ユー・エス・ジェイマーケティング本部シニアバイスプレジデントの金澤亮氏は、「大変かわいらしくエネルギッシュなデザインになっております」と述べ、「この特別塗装機を通じて、国内のさまざまな地域の皆さまに超感動と超興奮をお届けし、"超元気"になっていただきたいと思っています」と話した。「ドンキーコング・カントリーオープン記念JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパンジェット2」には96人が登場し、福岡に向けて離陸した。