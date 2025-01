All About ニュース編集部は2024年12月31日〜2025年1月2日の期間で、全国の10〜70代の男女500人を対象に「『第75回NHK紅白歌合戦』の出場アーティスト」に関するアンケート調査を実施しました。2024年の大みそかに放送された『第75回NHK紅白歌合戦』。番組には、さまざまな歌手が出場し幅広い世代の視聴者を感動させました。そこで今回は、「紅組で感動した出場者」のランキングを紹介します。

2位:MISIA

1位:西野カナ

2位はMISIAさんです。これまで多くの大ヒット曲を発表してきたMISIAさんは、『第75回NHK紅白歌合戦』で9回目の出場となりました。今回の『紅白歌合戦』では、2年連続で大トリを務め『紅白スペシャル2024』を披露。MISIAさんは4度目の大トリ担当となり、矢野顕子さんとコラボレーションして『希望のうた』『明日へ』を歌い上げています。美しい歌声はラストを締めくくるのにふさわしく、圧巻のパフォーマンスで勇気と感動を与えました。さらにMISIAさんは、特別企画「歌って踊ろう! KIDS SHOW」にも参加。『ビューティフル・ネーム』を熱唱し、番組を盛り上げました。回答者からは、「歌の凄さ、感情の入れ方が半端なかった」(60代男性/大阪府)、「声量と歌唱力はいつ聴いても素晴らしい」(40代男性/山形県)、「歌声と人の心を揺さぶる歌詞に涙が出たから」(20代女性/愛知県)などの意見が寄せられました。1位は西野カナさんでした。西野さんは、2008年にデビューしてから、多くのラブソングを発表している歌手です。2019年2月から活動を休止していましたが、2024年6月に復帰を果たし今回の『紅白歌合戦』出場となりました。2018年まで9年連続で『紅白歌合戦』に出場していた西野さんは、『第75回NHK紅白歌合戦』で6年ぶりとなる出場。『紅白歌合戦』が、活動再開後で初のテレビパフォーマンスとなっています。番組では『EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー』として、『Best Friend』『EYES ON YOU』をメドレーで披露。ピンクのゴージャスなドレス姿で登場し、多くのファンを喜ばせました。回答者からは、「単純に好きだし久しぶりの復帰で感動した」(30代男性/神奈川県)、「久しぶりに姿を見れてうれしかった。復帰後すぐとは思えない歌唱力で感動した」(30代女性/奈良県)、「変わらない歌声に聴きほれたから」(30代女性/三重県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)