歌手として俳優として韓国内外で活動するパク・ユチョンが2024年12月18日、自身初の日本ミニアルバム『Where I Walk』をリリースした。約20年前に東方神起のメンバーとして日本デビューし、現在もK-POPスターとして多くのファンを抱える彼の日本ソロ活動に注目が集まっている。「“Walk”の“歩く”とは夢と希望とつながる部分。ソロとして初の日本デビューなので、以前ずっと感じていた“ときめきと夢”を持ってまた始めたい。 そして今、私は日本を歩く。一緒に歩こう」とはアルバム『Where I Walk』に関するパク・ユチョンのコメントだ。日本オリジナル楽曲と日本語訳曲をコンパイルした6曲入りミニアルバムには、謝罪も感謝も未来も、日本への想いが詰め込まれている。

■<Park YuChun New year ディナーショー 2025『Rhythm - old is new -』>』



2025年1月31日(金) ホテルニューオータニ・1部:open11:30 / start13:30・2部:open16:30 / start18:302025年2月7日(金) 横浜迎賓館・1部:open11:30 / start13:30・2部:open16:30 / start18:30※お時間に変更のある場合がございます