「Starlink」は人工衛星を利用した通信サービスであることから、地理的に隔絶された土地であってもアンテナさえ設置すればサービスを受けられる点が強みの1つです。アフリカでも16カ国でサービスが展開されているのですが、そのうち5カ国では、国内の主要ISPよりも価格が安いという状態にあるそうです。Starlink is cheaper than many leading internet providers in Africa - Rest of World

https://restofworld.org/2025/starlink-cheaper-internet-africa/Starlinkはすでに100カ国・地域以上で展開されていて、アンテナを購入した上で月額料金を支払うとどこからでもインターネット接続が可能です。コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー - GIGAZINE価格は国別に異なるだけでなく、市場の動向などによって月ごとに変動することがあり、ニュースサイト・Rest of Worldによると、アフリカではサービスが提供されている16カ国のうち5カ国で、主要ISPよりも価格が安いとのこと。以下は国ごとの主要なISPの月額料金とStarlinkの月額料金を並べたものです。Starlinkの価格は2025年1月9日時点のもので、サービス対象国・地域のうちブルンジ、シエラレオネ、マラウイ、南スーダンはISP情報不足のため除外されているとのこと。価格の後ろに★印をつけたのが安い方で、ケニアなど5カ国でStarlinkのほうが安いことがわかります。主要ISPStarlinkナイジェリア9.59ドル(約1510円)★48.47ドル(約7660円)マダガスカル10.39ドル(約1640円)★28.73ドル(約4540円)ルワンダ17.99ドル(約2840円)★28.78ドル(約4550円)エスワティニ22.66ドル(約3600円)★50.18ドル(約7930円)ケニア23.16ドル(約3660円)10.04ドル(約1590円)★ザンビア26.97ドル(約4260円)★28.81ドル(約4550円)ボツワナ27.05ドル(約4270円)★28.54ドル(約4510円)ベナン31.29ドル(約4940円)★47.12ドル(約7440円)カーボベルデ42.04ドル(約6640円)32.70ドル(約5170円)★モザンビーク54.75ドル(約8650円)46.95ドル(約7420円)★ガーナ71.13ドル(約1万1230円)33.90ドル(約5350円)★ジンバブエ633.62ドル(約10万円)30.00ドル(約4740円)★国際電気通信連合の調べによると、ヨーロッパでは人口の91%がインターネットを利用しているのに対して、アフリカでは人口の38%にとどまるとのこと。ケニアには54万6000人のユーザーを抱えるSafaricomや36万人のユーザーを抱えるJamiiといったISPがありますが、Starlinkは2023年9月に参入すると価格と速度の優位性、さらに遠隔地で使える可用性というアドバンテージで人気を博し、2024年6月までに国内10番手のISPになっています。あまりにも人気で、新規受付がストップしているそうです。また、危機感を覚えたSafaricomらは値下げと速度向上を検討しているとのことで、Starlinkの参入が市場を動かしていることがうかがえます。