2025年のブレイク店を予想！ グルメジャーナリスト東龍が注目するのは、熟成短角牛のコンビーフご飯

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。グルメジャーナリストの東龍さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

グルメジャーナリストの東龍さんがおすすめするお店とは?

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口で分かりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「JULIA」です

料理とお酒のマリアージュが素晴らしい 出典:iamrika_さん

シェフのnaoさんが作る料理とソムリエの本橋さんがセレクトするお酒が、素晴らしくマリアージュします。本橋さんが最初にお酒を考えてから、naoさんがコースを組み立てるのも興味深いです。1階のラウンジでアペリティフ、2階のダイニングで食事、最後にまた1階のラウンジでコーヒーとお茶菓子という流れも楽しい体験でした。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「tsumugi」の「炊き立て 魅惑のコンビーフご飯」2,200円です

炊き立て 魅惑のコンビーフご飯 写真:お店から

<店舗情報>◆JULIA住所 : 東京都渋谷区神宮前3-1-25TEL : 03-5843-1982

希少な岩手県の熟成短角牛で作られた自家製コンビーフが白眉。そのまま食べれば酒肴になり、ご飯と合わせると旨さが倍増します。ホースラディッシュも削ってくれて、味変も楽しめます。

<店舗情報>◆tsumugi住所 : 東京都目黒区上目黒2-12-3 2FTEL : 050-5600-2335

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:東龍、食べログマガジン編集部

