カネボウ、生命感ラスティングルージュ第2弾を発売 - 全10色
カネボウ化粧品は1月17日、「生命感ラスティングルージュ」の第2弾として「カネボウ ルージュスターブリーズ」(各4,620円)を発売する。
「カネボウ ルージュスターブリーズ」(4,620円)
同商品は、2024年1月に発売した第1弾商品「カネボウ ルージュスターヴァイブラント」の技術を応用した美容液ルージュ。
共通成分である「生命感ラスティング成分」に、「ミスティゲル」を合わせてブリージングマット質感を実現させた。「湿度感」と「微熱の赤」、「やわらかさ」のある仕上がりが特徴とのこと。
カラー展開は、限定2色を含めた全10色(B101 Clove Warm、B102 Blissful Breath、B103 Gentle Red、B104 Harvest Rose、B105 Nostalgic Mauve、B106 Raw Rose Bud、B107 Emotional Beige、B108 Timeless Honor、EX1 Melodious Coral、EX2 Spring Has Come)。
B101 Clove Warm
B102 Blissful Breath
B103 Gentle Red
B104 Harvest Rose
B105 Nostalgic Mauve
B106 Raw Rose Bud
B107 Emotional Beige
B108 Timeless Honor
EX1 Melodious Coral(限定)
EX2 Spring Has Come(限定)
「カネボウ ルージュスターブリーズ」(4,620円)
同商品は、2024年1月に発売した第1弾商品「カネボウ ルージュスターヴァイブラント」の技術を応用した美容液ルージュ。
共通成分である「生命感ラスティング成分」に、「ミスティゲル」を合わせてブリージングマット質感を実現させた。「湿度感」と「微熱の赤」、「やわらかさ」のある仕上がりが特徴とのこと。
B101 Clove Warm
B102 Blissful Breath
B103 Gentle Red
B104 Harvest Rose
B105 Nostalgic Mauve
B106 Raw Rose Bud
B107 Emotional Beige
B108 Timeless Honor
EX1 Melodious Coral(限定)
EX2 Spring Has Come(限定)