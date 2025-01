モデルで俳優のKoki,さんが2025年1月13日、珍しくメガネをかけた近影をインスタグラムで公開した。

Koki,さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女として知られる。姉はフルート奏者でモデルのCocomiさん。

「クールとキュートの組み合わせが素敵です!」

Koki,さんはインスタで、アイウェアブランド「Gentle Monster(ジェントルモンスター)」の店舗を訪れた際の写真を公開した。

東京青山フラッグシップストアでは11日からポップアップが開催されており、巨大な宝石箱をイメージしたようなオブジェが飾られている。Koki,さんはメガネをかけたグレーのミニ丈ワンピース姿で、マジカルステッキを持ってポーズを決めている。

投稿文では、「I fell in love with the Jewelry collection!!(編訳:ジュエリーコレクションに一目惚れ!!)」と伝えた。続けて下記のようにも紹介している。

「ジュエリーボックスの様に美しく、アーティスティックで、魔法にかかった様な空間でした クールとキュートの組み合わせが素敵です!」