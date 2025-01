アイマスクなどオリジナル商品！#C-pla『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』

「#C-pla)は、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」とコラボし、2025年2月14日(金)より全国の#C-pla限定でオリジナル商品を発売します。

#C-pla『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』

■アームカバー、アイマスク、カラビナキーホルダーが登場

好きなチームやキャラクターのグッズを身につけてバトルを応援!

【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- アームカバー」6種】

【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- アイマスク Vol.1」9種】

【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- アイマスク Vol.2」9種】

【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- カラビナキーホルダー Vol.1」9種】

【「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- カラビナキーホルダー Vol.2」9種】

【価格】

1回500円

#C-pla店舗では波羅夷 空却役の声優 葉山 翔太さんによる店内放送や、ガチャの筐体がオリジナルのデザインに。

■What’s the Movie

映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型「インタラクティブ映画」です。

スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗は、映画館内の観客の投票によって決まります。

投票はスマホアプリを通じてリアルタイムで行われ、投票数が多かった選択肢に沿ってストーリーが進行します。

観客ひとりひとりの選択で、上映回ごとに展開や結末が変わる…

日本映画史上初めてとなる参加型映像体験を楽しめます。

■Capsule toy New World!

#C-pla(シープラ)は、全国にその地域オリジナルのお店を展開する「カプセルトイ専門店」!

各店舗を「惑星」に見立て、地域の特色に合わせたデザインや店舗展開を行っています。

どこまでも広い宇宙のようなカプセルトイの世界を楽しめます。

全国に194店舗以上を展開中(2025年1月現在)。

