紀伊國屋書店 梅田本店ビジネス書ランキング10週連続ランクイン達成！『デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本 〜マンガでわかるやさしいDX〜』角野嘉一著

『デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本 〜マンガでわかるやさしいDX〜』角野嘉一著

〜マンガでわかるやさしいDX〜

著者 : 角野嘉一(日本ツクリダス株式会社 代表取締役)

発売日 : 2024年11月10日 第1刷発行

2024年12月10日 第2刷発行

体裁 : 四六判 200ページ

発行 : 合同フォレスト

価格 : 1,650円(10%税込み)

ISBN : 978-4-7726-6232-1

日本ツクリダスの代表取締役である角野嘉一が出版した書籍『デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本 〜マンガでわかるやさしいDX〜』(合同フォレスト社刊)が、紀伊國屋書店 梅田本店のビジネス書ランキングで2024年10月28日から2025年1月5日まで10週連続ランクインを達成。

この書は、同社が実際に経営していた金属加工業で培った実践的なDX(デジタルトランスフォーメーション)ノウハウをもとに執筆され、多くのビジネスパーソンから高い評価を受けています。

また、発売からちょうど1か月後の2024年11月10日に増刷が決定し、その後も需要が拡大し続けています。

この書は、「実業の現場に基づいた具体的かつわかりやすい内容」と「マンガ形式を活用した親しみやすさ」が特徴で、多くの読者層に支持されました。

「デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本」書影

【10週連続ランクインの実績】

週次:1

期間:2024/10/28〜11/03

順位:2位

週次:2

期間:2024/11/04〜11/10

順位:3位

週次:3

期間:2024/11/11〜11/17

順位:2位

週次:4

期間:2024/11/18〜11/24

順位:4位

週次:5

期間:2024/11/25〜12/01

順位:3位

週次:6

期間:2024/12/02〜12/08

順位:2位

週次:7

期間:2024/12/09〜12/15

順位:4位

週次:8

期間:2024/12/16〜12/22

順位:3位

週次:9

期間:2024/12/23〜12/29

順位:3位

週次:10

期間:2024/12/30〜2025/1/5

順位:4位

試し読み(仕事の効率化とは何か?)

■目次

序章 かんたんにスタートできるデジタル化

第1章 仕事効率化のきほん

第2章 アナログでの効率化でムダを減らす

第3章 デジタルツールで仕事を格段に効率化させる

第4章 デジタルツールを知ろう

第5章 実例! 仕事を劇的に効率化できた人たち

■著者について

日本ツクリダス株式会社 代表取締役

父親の経営する鉄工所でデジタル化を推進、仕事の効率化とネット集客を成功させ売上高200%アップを達成。

2013年に自ら独立の道を選び「日本ツクリダス株式会社」を創業し、金属加工の製造業、機械部品等の商社などの製造業関連業務と平行して同業種向けの納期・工程を簡単に管理できる「エムネットくらうど」を開発。

2025年1月現在160社強が利用するサービスに成長。

自社工場のデジタル化の取り組みが認められ2021年全国中小企業クラウド実践大賞「近畿総合通信局長賞」を受賞、2024年経済産業省が選定するDXセレクションにて「優良事例企業」に選出。

町工場の現場を知り、デジタルや経営にも精通する人物として注目を集め、テレビの取材、Webメディアや雑誌の取材も多数受け、セミナー講師としても活躍中。

ランキング店頭(1週目)

