Charisma.com、ワンマンライブ＜POWER40＞に、MIDICRONICA、KARIN（TEMPURAKIDZ）のゲスト参加が決定
2月8日（土）下北沢ADRIFTで開催となるCharisma.comのワンマンライブ＜POWER40＞に、MIDICRONICAとKARIN（TEMPURAKIDZ）のゲスト参加が発表された。
ワンマンライブ＜POWER40＞は、2024年11月にリリースされた配信アルバム『ERROR40』のリリースを記念した一夜限りのライブで、7年ぶりに開催されるワンマンライブとなる。代表曲から最新曲まで、懐かしさと新しさが入り混じるワンマンライブになることが期待されている。
Charisma.com ワンマンライブ＜POWER40＞
＠東京下北沢ADRIFT
OPEN：17：00/START：18：00
チケット：https://eplus.jp/charismadotcom/
Charisma.com New Album 『ERROR40』
Streaming&Download：https://lnk.to/_ERROR40
1.スーパースター
2.ローガイズ feat.弓木英梨乃 ver.ERROR
3.メンタルワープ
4.Shut up feat.shimimins
5.BKLV feat.屋良朝幸
6.fmfm feat.松嶋初音 ver.ERROR
7.変身 feat.MIDICRONICA
8.Bon Clap feat.ポチョムキン（餓鬼レンジャー）
9.星空フィーリング feat.Riyo Kurose
10.アラフォーマジック
11.powerful complex
12.カンブリアダンス ver.ERROR
◆Charisma.comオフィシャルサイト