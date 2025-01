【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第15話「Still a Long Way to Go」】放送開始日:1月18日24時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第15話「Still a Long Way to Go」の先行カットとあらすじが公開された。第15話は1月18日24時より放送開始予定。

第15話では、旬が母の病を治す可能性がある「命の神水」の素材を集めるため、再びS級ダンジョン「悪魔の城」に挑む様子が描かれる。

先行カットでは、S級ハンターの向坂雫や右京将人の姿を確認できる。

【あらすじ】

諸菱と2人で19回ダンジョンを攻略するという約束を果たし、かつてケルベロスと戦った時よりもレベルアップした旬。

母の病を治す可能性がある「命の神水」の素材を集めるため、再びS級ダンジョン「悪魔の城」に挑む。そこで旬に課されたクエストクリアの条件は、悪魔の魂を1万個集めることだった。

【先行カット】

(C) Solo Leveling Animation Partners