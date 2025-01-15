Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡¡ºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Î°¦¤¹¤Ù¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¸µÊÝ¸î¸¤¡Ö¥Þ¥ë¡×
¡¡13Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ëVTR¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¤ÎÀ®Ä¹
¡¡¥³¥í¥Ê¤ÎÂçÎ®¹Ô¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿£µÇ¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2020Ç¯£··î¡¢²æ¤¬²È¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¡×¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡È¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦1É¤¡¢ÊÝ¸î¸¤¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¡£ÀõÅÄÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥ß¥Ë¥Ô¥ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ô¥ó¤Ê¤é»³ÅÄ¤µ¤ó¡×¤È¡È¤´»ØÌ¾¡É¤ò¼õ¤±¡¢¡ØNPOË¡¿ÍWonderful Dogs¡Ù¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¤¬²ÈÂ²¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤â¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ¡È¤ª¸«¹ç¤¤¡É¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥³¥³¡×¤â¥Þ¥ë¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥³¥í¥Ê²Ò¡¢¥Þ¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ìþ¤ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÌó£´Ç¯È¾¡£¥Þ¥ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÁêÃÌÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¥Þ¥ë¤Ï»ä¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íý²ò¡¢Ì£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥ë
¡¡¥ï¥ó¥³¤¬¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤â»×¤¤Åö¤¿¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤Î¥Þ¥ë¤Ï¡¢»ä¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÁ´¤Æ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð»Å»ö¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢º£Æü¤ÏË»¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»ä¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤â¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤È¡¢¿ô»þ´ÖÎ±¼é¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Î°ã¤¤¤¬¥Þ¥ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Þ¥ëÀìÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ØÁá¡¹¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¥´¥ß½Ð¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ð¤«¤ê¡¢»ä¤ÎÂ¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Æ¤Ð¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥ë¤Ï¾ï¤Ë²æËý¶¯¤¯¤Æ¡¢¾®·¿¸¤¤Ê¤Î¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦Íê¤â¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢É×¤È»ä¤¬¸ý¥²¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï100¡ó¡¢»ä¤Ë²ÃÀª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¥±¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ê¡ØWonderful Dogs¡Ù¤Î´äÞ¼Í§µª¤µ¤óÃÌ¡Ë¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤ÏÍè¤¿ÅöÆü¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤·»Ï¤á¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤Î¡¢ºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤Î°¦¤¹¤Ù¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤Í
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ë¤Ï¿äÄê£¶ºÐ¡Ê¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼Êø²õ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¿äÄêÇ¯Îð¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤Î¤È¤¤Ë²æ¤¬²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤Ï11ºÐ¡£ÇòÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿´ã¤¬¤Þ¤¿¾¯¤·Çò¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿°Ê³°¤Ï·ò¹¯¤À¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢11ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¡×¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬ÉÂ¤Ë¤è¤êÎ¹Î©¤Ã¤¿Ç¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»þÀÞ¡¢¥Þ¥ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¥Þ¥ë¤Ï»ä¤ÎÂ¸µ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò£²ËçÀêÎÎ¤·¤Ê¤¬¤é´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î¥Ô¥ó¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥ó¤Ç¤â¥ì¥Ã¥É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÄÁ¤·¤¤¿§¤Î¥Þ¥ë¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Þ¤è¤ê£²Ô°Ê¾å¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´äÞ¼¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¡×¤«¤é²þÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¡£
¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÀ¼¤«¤±¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢·Ú¤¯ð÷¤¯¥Þ¥ë¤Î¡ÈÀ®Ä¹¡É¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¿·Ç¯¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼¡²ó¤Ï£²·î10Æü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚÁ°¤Î²ó¡Û°¦¸¤¡Ö¥Þ¥ë¡×¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ç¤¤â¤Î¡¡»ô¤¤¼ç¤â¥ï¥ó¥³¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥ã¥ó¥³¤â·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡ª