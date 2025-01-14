フリュー、「TENITOL」より「レーシングミク 2024 Tropical Ver.」をフィギュア化
【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.】
【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.】
発売日未定
価格未定
(c)モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.】
発売日未定
価格未定
TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.
フリューは、フィギュアブランド「TENITOL」より、人気イラストレーターモグモ氏による描き下ろしイラスト「レーシングミク 2024 Tropical Ver.」を、「Tropical Ver.」、「Tropical original Ver.」の2種としてフィギュア化する。発売日、価格は未定。
【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.】
＼ 情報公開🎉 ／#TENITOL にて- FURYU HOBBY MALL【公式】 (@furyu_hm) January 11, 2025
レーシングミク 2024
『Tropical Ver.』・『Tropical original Ver.』がフィギュア化決定🎉
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🏁🚗続報をお楽しみに！🏁🚗#初音ミク #レーシングミク #RACINGMIKU#fightgsr #FURYU #FHM pic.twitter.com/TJbDjrR9rr
(c)モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
directed by コヤマシゲト