【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.】
【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.】
発売日未定
価格未定

TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.

フリューは、フィギュアブランド「TENITOL」より、人気イラストレーターモグモ氏による描き下ろしイラスト「レーシングミク 2024 Tropical Ver.」を、「Tropical Ver.」、「Tropical original Ver.」の2種としてフィギュア化する。発売日、価格は未定。

【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.】

(c)モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
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