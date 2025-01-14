»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤ÎÃË¡¢´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Ø¡¡ÃÏ¸¡»ÙÉôÊý¿Ë¡¡ËÌ¶å½£»à½ý»ö·ï
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬»É¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦Ê¿¸¶¡Ê¤Ò¤é¤Ð¤ë¡ËÀ¯ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬ÃÏ¸¡¾®ÁÒ»ÙÉô¤¬´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ïÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇöÎÐ¿§¤Î³°ÊÉ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¡¡¼þ°Ï¤¬¸ì¤ëÍÆµ¿¼ÔÁü
¡¡´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Ï¡¢ÀìÌç°å¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀ®°éÎò¤äÀº¿À¼À´µ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¼êÂ³¤¡£Àº¿À´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ÃÏ¸¡»ÙÉô¤¬·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤·µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«·è¤á¤ë¡£º£¸åÁÛÄê¤µ¤ì¤ëºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë»ê¤ëÊ¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬ÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸¡»ÙÉô¤ÏÀìÌç°å¤Î¸«²ò¤òÆÀ¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ÏºòÇ¯12·î14Æü¸á¸å8»þ25Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¶èÆÁÎÏ1ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É322ÆÁÎÏÅ¹¡×¤ÇÈ¯À¸¡£¥ì¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤¬¹øÉÕ¶á¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ìÁ´¼£1¥«·î¤Î¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢ÃæÅçºéºÌ¡Ê¤µ¤¢¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15¡Ë¤¬Ê¢Éô¤ò»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÝÇ§¡£»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼è¤êÄ´¤ÙÃæ¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ºÝ¤Ë·ã¹â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï»ö·ïÁ°¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î´Ö¤ÇÁû²»¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤È10·î¤Ë¤Ï¶ì¾ð¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÀ¼¤äÇúÃÝ¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÊÛ¸î¿Í¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤áÊ¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñËÌ¶å½£Éô²ñ¤¬¿¦¸¢¤ÇÁªÇ¤¤¹¤ë¤è¤¦¾®ÁÒ´ÊºÛ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬Àº¿À¾å¤Î¾ã³²¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾ð¤ÇÊÛ¸î¿Í¤¬É¬Í×¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¿¦¸¢¤ÇÁªÇ¤¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶½ÄÅÍÎ¼ù¡¢Ä»ÈøÍ´ÂÀ¡Ë