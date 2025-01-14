¹Ë¼è¤ê¤Î£²Âç´Ø¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÌÀ°Å¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï£³Ï¢¾¡¡¢¶×ºù¤Ï£²Ï¢ÇÔ¡¡£²¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙÌÀ¤±¤Î²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï£²Ï¢¾¡
¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£²¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙÌÀ¤±¤Î²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ï¡¢¸µÂç´Ø¤ÎÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£²¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈØ»³¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢ÇòÀ±¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦æÆ±î¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤â£²ÇÔÌÜ¡£¹Ë¼è¤ê¤ÇÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²£¹Ë¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Æ´í¤Ê¤²¤Ê¤¯½éÆü¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ËÆÍ¤ÅÝ¤µ¤ì¡¢£²ÇÔÌÜ¡£²¦Ë²¤Ï£³Ï¢¾¡¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Âç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®·ë¡¦°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦Ç®海ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¢£²¾¡ÌÜ¡£