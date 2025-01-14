3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤«¤Ê¤Ç¡¡À®¿Í¼°¼Ì¿¿¸ø³«¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢°ìÊý¤ÇÂçÊª±é²Î²Î¼ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤«¤Ê¤Ç¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À®¿Í¼°¤Î¼Ì¿¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¿¶Âµ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ê¤Ç¤Ï¹õ¤Ëºù¤ÎÊÁ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¿¶Âµ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¤ò´¬¤¡¢È±·¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤è¤ê¤â¾¯¤·¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¡ÈÁé¤»¤¿¤é²Ä°¦¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ÎÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Öº£¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡×¡ÖÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö±é²Î²Î¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£