¥æ¥óÂçÅýÎÎ¤á¤°¤ëÃÆ³¯¿³È½¤Î½éÊÛÏÀ¡¢ËÜ¿Í¤Î·çÀÊ¤Ë¤è¤ê¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç½ªÎ»¡¡¼¡²ó¤Ï16Æü¡¢¥æ¥ó»á·çÀÊ¤Ç¤â¿Ê¹Ô
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¿³È½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬·çÀÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤¬ÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬ÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃÆ³¯¿³È½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Õú»áÂ¦¤È¹ñ²ñÂ¦¤¬Ë¡Äî¤Ç°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÊÛÏÀ¤ò½é¤á¤Æ³«¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÕú»á¤¬·çÀÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Õú»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¹´Â«Îá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤Ï12Æü¡¢¡Ö¿È¤Î°ÂÁ´¡×¤òÍýÍ³¤ËËÜ¿Í¤Î·çÀÊ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤ÎÊÛÏÀ¤Ï16Æü¤Ç¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÏË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¡¢Õú»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
Ï·¸å,
¥Í¥¸,
¥À¥¤¥¹,
°ËÅì»Ô,
½»Âð,
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²£ÉÍ