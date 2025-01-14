Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎÆîÊý¹Ò¶õ¤¬¥â¥¹¥¯¥ïÊØ¤ò±¿µÙ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¹¶·âÁý¤¬ÍýÍ³¤«
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ê¤É¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬ËÌµþ¡Ý¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Î±¿µÙ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢Î¹¹Ô¶È¼Ô¶¨²ñ¤Ï13Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆîÊý¹Ò¶õ¤¬1·î20Æü¤«¤é3·î30Æü¤Þ¤ÇËÌµþ¡Ý¥â¥¹¥¯¥ï´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Î±¿µÙ¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿µÙ¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢EASA¡á²¤½£¹Ò¶õ°ÂÁ´µ¡´Ø¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤ä¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ê¤É¥í¥·¥¢¤Î5ÅÔ»Ô¤Ø¤Î±¿¹ÔÄä»ß¤ò´«¹ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡EASA¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬¥í¥·¥¢¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸í¼Í¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢ÎÎ¶õÆâ¤ÇÌ±´Öµ¡¤¬°Õ¿Þ¤»¤º¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÆâÉô¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ÏÉÑÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¶õ¹Á¤âËÉ¶õ³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÑÈË¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢Î¹¹Ô¶È¼Ô¶¨²ñ¤Ï13Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆîÊý¹Ò¶õ¤¬1·î20Æü¤«¤é3·î30Æü¤Þ¤ÇËÌµþ¡Ý¥â¥¹¥¯¥ï´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Î±¿µÙ¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿µÙ¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢EASA¡á²¤½£¹Ò¶õ°ÂÁ´µ¡´Ø¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤ä¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ê¤É¥í¥·¥¢¤Î5ÅÔ»Ô¤Ø¤Î±¿¹ÔÄä»ß¤ò´«¹ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡EASA¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬¥í¥·¥¢¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸í¼Í¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢ÎÎ¶õÆâ¤ÇÌ±´Öµ¡¤¬°Õ¿Þ¤»¤º¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÆâÉô¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ÏÉÑÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¶õ¹Á¤âËÉ¶õ³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÑÈË¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£