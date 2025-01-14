¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÌÔ°Ò ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏA·¿¿ÇÃÇÁê¼¡¤° ¡Ö´¶À÷ÎÏ¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤¤°õ¾Ý¡×¡ÖÊÝ°é±à¤Ç´¶À÷¡©¡×¡Ö¤»¤¤È¤«É¡¿å¤È¤«Æ¬ÄË¤¤¡×3Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ
Ç¯ÌÀ¤±¤âÌÔ°Ò¤òÊ³¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£3Ï¢µÙ¤¬ÌÀ¤±¤¿¤¤ç¤¦¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼õ¿Ç¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÌÔ°Ò ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏA·¿¿ÇÃÇÁê¼¡¤° ¡Ö´¶À÷ÎÏ¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤¤°õ¾Ý¡×¡ÖÊÝ°é±à¤Ç´¶À÷¡©¡×¡Ö¤»¤¤È¤«É¡¿å¤È¤«Æ¬ÄË¤¤¡×3Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ
Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤Î¾®»ù²Ê°å±¡¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¡Ä¹¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È2¿Í¤È¤âÍÛÀ¤Ç¤·¤¿¡×
Êì¿Æ¡Ö¤¨～ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê6ºÐ»ù¤È4ºÐ»ù¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖºÇ½é¡¢Ä¹ÃË¤¬È¯Ç®¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ¢µÙ¤ÇµÙÆü¿ÇÎÅ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢ºòÌë¼¡ÃË¤¬¡Ê³±¤Ê¤É¤Î¡Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¡×
°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¿ô¡Ê12·î23Æü～29Æü¡Ë¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê82.35¿Í¡£Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿1999Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î30Æü～1·î5Æü¤Ï55¡¥97¿Í¤È¡¢ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡ÊÂì¤Î¿å¤³¤É¤â¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ À¾²¬µ®¹°±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ë½¸ÃÄÀ¸³è¤¬1²ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤¬¡¢¤³¤Î1～2½µ´Ö¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£º£¤Ï½¸ÃÄÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°¤Î¿ÇÎÅ¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤ò¹ç¤ï¤»8¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¶À÷ÎÏ¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤¤°õ¾Ý¡×
¡Ê4ºÐ»ù¤ÎÉã¿Æ¡Ë
¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎA·¿¤Ç¤·¤¿¡£Ï¢µÙÃæ¤É¤³¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÊÝ°é±à¤«¤é¤«¤Ê¤È¡£¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ê5ºÐ»ù¤È4ºÐ»ù¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë»ä¤Ç¤³¤Î»Ò¡Ê¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×
¡Ê4ºÐ»ù¡Ë
¡Ö¤»¤¤È¤«É¡¿å¤È¤«Æ¬ÄË¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾²¬±¡Ä¹¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂì¤Î¿å¤³¤É¤â¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ À¾²¬µ®¹°±¡Ä¹¡Ë
¡Ö·¿¡Ê¤Î±Æ¶Á¡Ë¤¬·ë¹½Âç¤¤¤¡£10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿·¿¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£´¶À÷ÎÏ¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤¤°õ¾Ý¡×
²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î´¶À÷¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´¶À÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ÊÂì¤Î¿å¤³¤É¤â¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ À¾²¬µ®¹°±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡¢¤¦¤¬¤¤¡¢¿©»ö¡£6¡¢7»þ´Ö°Ê¾å¿²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤ËÇÙ±ê¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£