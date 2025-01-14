Ï¡çÖ»á¡¢ÃæµïÀµ¹¡Ö9000Ëü±ß½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë¡ÖÊóÆ»¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×ÅÔÃÎ»öÁªÇÔËÌ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¿Ê¤à¡È¥Í¥Ã¥ÈÏÀµÒ¡É²½
¡¡1·î12Æü¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤ÎÏ¡çÖ»á¤¬¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇ§¤á¤¿ÃæµïÀµ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄÅÅÄÂç²ð»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£¡ÔÊóÆ»¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï1·î9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ç¡¢»öÂÖ¤¬¼ýÂ«¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØBFM TV¡Ù¤Ê¤É¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡SMAP¤ò¡ØÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæµï¤µ¤ó¤¬ÀÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤«¡¢1·î12Æü¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ëÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ë½÷À¤È¤Î²ñ¿©¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ä¡¢½÷À¤«¤éÈï³²¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¤é¡¢Ãæµï¤µ¤ó°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤Î´ØÍ¿¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¯»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ï¡ÔÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Å°Äì¤·¤¿°Õ¼±²þ³×¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤·¤ËÊüÁ÷¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¡Õ¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊÑ³×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÏÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢ÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤¹¤éÌµ¤¤¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤«¡©¤È»×¤¦»ö·ï¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¥Õ¥¸¥Æ¥ì¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÌ±¥Æ¥ì¥È¥Ã¥×¤Î¸«¼±¤òµ¿¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ¡ÔÏ¡çÖ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Õ¤Ê¤É¡¢»ØÅ¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ï2024Ç¯7·î¤ÎÅÔÃÎ»öÁªÍîÁª¸å¡¢SNSÍøÍÑ¤ò¤è¤ê³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ×ÉØÊÌÀ«¤äÀ¯¸¢ÈãÈ½¤Ê¤É¡¢À¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢1·î3Æü¤Ë¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÁí¹çÍ¥¾¡¤ò½Ë¤¦ÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÑÅÙ¤Ï¤ª¤è¤½1Æü¤Ë3Åê¹Æ¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¸·¤·¤¯¤«¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤â¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Î©¾ì¤Ï¡È¤¿¤À¤Î¿Í¡É¡£É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¡ÈÈ¯¸À¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¿·¤·¤¤¡È¥Í¥Ã¥ÈÏÀµÒ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ï¡çÖ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¡È¸ÅÁã¡É¤ÎÌäÂê¤Ëº£¸å¡¢¤É¤¦ÀÚ¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡£