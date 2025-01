InstagramやFacebookも、Xみたいになっちゃうのか…。

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが、傘下のFacebookやInstagram、Threadsといったプラットフォームでのファクトチェックを廃止すると発表しました。米国のドナルド・トランプ大統領就任に備えての判断だと見られています。

アカウントの削除方法を検索する人が急増

X(旧Twitter)と同じようにコミュニティノートを付与するアプローチに切り替えるとのこと。しかし、この変化に不安を感じる人も多いようで、FacebookやInstagramといったSNSアカウントの削除方法を調べる検索件数が爆発的に増加しています。

Google Trendsによれば、「how to delete Facebook(Facebookを削除する方法)」「how to delete Instagram」という検索がMetaのファクトチェック廃止発表直後の数日で急増しています。

「how to delete threads account」「how to quit Facebook(Facebookをやめる方法)」「how to delete instagram account without logging in(ログインせずにInstagramアカウントを削除する方法)」などの関連検索も「Breakout」(急激増加)と認められるほどの勢い。TechCrunchによれば、それはユーザーの関心が5,000%以上増加したことを意味します。

Image: Google Trends

Meta離れの流れと呼応して、Meta以外の他社サービスへの興味も高まっています。Blueskyの検索は同じ期間に1,000%増加しました。ザッカーバーグ氏はFacebookやInstagramをやめる人々は「美徳シグナリング」(ええカッコしい)してるんだと批判しましたが、そういう言い草はMetaの今までの努力を否定することにはならないんでしょうか…。

とはいえ、FacebookやInstagramの代替になるものがあまりないのも事実です。

ザッカーバーグ氏はソーシャルメディアの主要な部分をうまく手中に収めてきました。Facebookの月間アクティブユーザーは30億人以上、Instagramは20億人以上います。またメッセージングアプリでも、Meta傘下のWhatsAppは30億人近く、Messengerも10億人以上がアクティブに使っています。

アカウントを削除したり、そもそも作ったことがない人でも、Metaはネットユーザーのデータを取得してウェブ全体でユーザーの動向をトラッキングし続け、その巨大デジタル広告事業を潤していきます。

それでも、ユーザー側でMetaの触手から逃げる努力が不可能なわけじゃありません。そんなわけで、FacebookとInstagramの削除方法、以下にまとめます。

Facebookアカウントを削除する方法

いろんなサービスでありがちなことですが、Facebookもやめるまでにはインターフェースの迷路を突破しなきゃいけません。しかもその迷路は、OSやプラットフォーム、バージョンによっても違います。

とりあえず、iOSまたはAndroidでの削除方法をお知らせします。

iOS・AndroidアプリからのFacebookアカウント削除方法

1. Facebookアプリ画面の右下の3本線の「メニュー」を押す。 2. 「設定とプライバシー」を押す。 3. 「アカウントセンター」が表示されたらそこを押す。または「設定」を押すと「アカウントセンター」が出るので、そこを押す。 4. 「個人の情報」をタップ。 5. 「アカウントの所有権とコントロール」をタップ。 6. 「利用解除または削除」をタップ。 7. 削除したいアカウントを選択。 8. 「アカウントの削除」を選択。 9. 「次へ」をタップして、画面の指示に従って確定する。

「アカウントセンター」が表示されれば、リンクされているFacebookとInstagramのアカウントは同時に削除できるはずです。

PCからアクセスする場合もだいたい同じステップですが、最初の部分が違います。まず画面右上の自分のプロフィール画像をクリックし、「設定とプライバシー」に進み、あとは同様です。

PCでもモバイルアプリでも、「アカウントセンター」が出てこない場合は以下のように操作してください。

1. 上記の1・2のステップを行う。 2. 「設定とプライバシー」で、「アクセスとコントロール」をタップ。 3. 「利用解除または削除」をタップ。 4. 「アカウントの削除」を選択し、その後画面指示に従って確定。

Instagramアカウントを削除する方法

InstagramアカウントとFacebookアカウントをリンクしていない場合、iOSやAndroidアプリでは以下の方法でInstagramのアカウントを削除できます。

iOS・AndroidアプリからのInstagramアカウント削除方法

1. 「プロフィール」またはアプリ右下のプロフィール画像をタップ。 2. 右上の3本線メニューをタップ。 3. 「アカウントセンター」をタップ。 4. 「個人の情報」をタップ。 5. 「アカウントの所有権とコントロール」をタップ。 6. 「利用解除または削除」をタップ。 7. 削除したいアカウントをタップ。 8. 「アカウントの削除」を選択して「次へ」をタップし、表示されるステップに従って確定。

PCの場合は、画面左下の3本線メニューを押して「設定」を開き、上記のステップ3以降に進みます。