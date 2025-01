¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¤ª²Ö¤Þ¤Ç¡ªPLANT¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡×

PLANTは、SUPER CENTER PLANT全店の催事場にてバレンタインフェアを開催しています。

PLANT「バレンタインフェア」

PLANTは、SUPER CENTER PLANT全店の催事場にてバレンタインフェアを開催。

近年バレンタインの楽しみ方は「特別な人に贈る」だけではなく、「身近な人に感謝を伝えて贈る」、「自分へのごほうび」など多様化が進んでいます。

そこで2024年の同社のテーマは「おくりものも ごほうびも」とし、毎年ご好評をいただいている贈り物に好適な有名店・ホテルのチョコレートのラインナップ強化に加え、自分へのごほうびとしても おすすめの12か国・約100種類の「世界のチョコレート」、同社限定販売の「マキィズ 割れチョコ フルーティ」を用意しました。

また、海外のバレンタインは「大切な人に花を贈る」習慣・文化があり、「世界でいちばん花を贈る日」とも言われ、日本でも認識されつつあります。

同社ではアートフラワー(造花)や生花のブーケ・アレンジメントも用意し、食品も雑貨も取り揃えるスーパーセンターとして幅広いバレンタイン需要にお応えします。

【取扱商品 一例】 ※店舗により一部取り扱いのない商品もあります

■有名店・ホテルのチョコレート 10ブランド

一例:札幌グランドホテル、ラ・メゾン白金、ホテルオークラ(新規)、ショコテリア(新規)

有名店・ホテルのチョコレート

■世界のチョコレート 12か国 約100種類

一例:リンツ(スイス)、フェレロ(イタリア)、LACASA(スペイン)

世界のチョコレート

■マキィズ 割れチョコ フルーティ 3種類(同社限定販売)

フレーバー:ラムレーズン、いちごミルク、バレンシアオレンジ 各1,280円(税込1,382円)

マキィズ 割れチョコ

■アートフラワー(造花)・生花 ※生花は2月上旬より展開予定です

アートフラワー(造花)・生花

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チョコレートからお花まで!PLANT「バレンタインフェア」 appeared first on Dtimes.