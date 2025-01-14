¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¤ª²Ö¤Þ¤Ç¡ªPLANT¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡×
PLANT¤Ï¡¢SUPER CENTER¡¡PLANTÁ´Å¹¤ÎºÅ»ö¾ì¤Ë¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PLANT¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡×
PLANT¤Ï¡¢SUPER CENTER¡¡PLANTÁ´Å¹¤ÎºÅ»ö¾ì¤Ë¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£
¶áÇ¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ÆÂ£¤ë¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç2024Ç¯¤ÎÆ±¼Ò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¤â¡¡¤´¤Û¤¦¤Ó¤â¡×¤È¤·¡¢ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ£¤êÊª¤Ë¹¥Å¬¤ÊÍÌ¾Å¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¤â ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î12¤«¹ñ¡¦Ìó100¼ïÎà¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡¢Æ±¼Ò¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡Ö¥Þ¥¥£¥º ³ä¤ì¥Á¥ç¥³ ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë²Ö¤òÂ£¤ë¡×½¬´·¡¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó²Ö¤òÂ£¤ëÆü¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇ§¼±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥È¥Õ¥é¥ï¡¼(Â¤²Ö)¤äÀ¸²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¿©ÉÊ¤â»¨²ß¤â¼è¤êÂ·¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¼ûÍ×¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è°·¾¦ÉÊ¡¡°ìÎã¡Û¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ÍÌ¾Å¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡10¥Ö¥é¥ó¥É
°ìÎã¡§»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡¢¥é¡¦¥á¥¾¥óÇò¶â¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é(¿·µ¬)¡¢¥·¥ç¥³¥Æ¥ê¥¢(¿·µ¬)
ÍÌ¾Å¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¢£À¤³¦¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡12¤«¹ñ¡¡Ìó100¼ïÎà
°ìÎã¡§¥ê¥ó¥Ä(¥¹¥¤¥¹)¡¢¥Õ¥§¥ì¥í(¥¤¥¿¥ê¥¢)¡¢LACASA(¥¹¥Ú¥¤¥ó)
À¤³¦¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¢£¥Þ¥¥£¥º ³ä¤ì¥Á¥ç¥³ ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¡3¼ïÎà(Æ±¼Ò¸ÂÄêÈÎÇä)
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡§¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¡³Æ1,280±ß(ÀÇ¹þ1,382±ß)
¥Þ¥¥£¥º ³ä¤ì¥Á¥ç¥³
¢£¥¢¡¼¥È¥Õ¥é¥ï¡¼(Â¤²Ö)¡¦À¸²Ö¡¡¢¨À¸²Ö¤Ï2·î¾å½Ü¤è¤êÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹
¥¢¡¼¥È¥Õ¥é¥ï¡¼(Â¤²Ö)¡¦À¸²Ö
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤é¤ª²Ö¤Þ¤Ç¡ªPLANT¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡× appeared first on Dtimes.