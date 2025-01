腕時計とチャームの二通りで楽しめる！カシオ計算機「クロミ」オリジナルカバープレゼントキャンペーン第2弾

カシオ計算機は、女性向け耐衝撃ウオッチ“BABY-G”において、腕時計とチャームの二通りで楽しめる“BABY-G+PLUS”の「BGD-10K」と「クロミ」とのスペシャルコラボレーションモデル「BGD-10KKM」を購入された方に先着で、クロミオリジナルカバーをプレゼントするキャンペーン第2弾を1月11日より開催中!

カシオ計算機「クロミ」オリジナルカバープレゼントキャンペーン第2弾

キャンペーン内容

「BGD-10K」「BGD-10KKM」購入者を対象に、先着で「クロミ」のオリジナルカバーをプレゼントします。

対象製品 : BGD-10K と BGD-10KKM (購入者)

キャンペーン期間: 2025年1月11日(土)〜なくなり次第終了

対象店舗 : 全国のBABY-G販売店舗 など

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647957

・ノベルティは数に限りがあるので、無くなり次第配布を終了とさせていただきます。

■キャンペーンサイト

https://www.casio.com/jp/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/#1

キャンペーン対象製品の「BGD-10K」と「BGD-10KKM」は、専用ホルダーを付属し、腕時計としてもチャームとしても2WAYで楽しめる、耐衝撃ウオッチです。

ベゼルとバンドを取り外し、センターケースを付属の専用ホルダーに取り付けることで、バッグや洋服のベルトに付けて楽しめます。

型番 :BGD-10K-2JR

時計カラーとホルダー:ブルー×パープル

メーカー希望小売価格:9,900円(税込)

BGD-10K-2JR

型番 :BGD-10K-4JR

時計カラーとホルダー:ピンク×ホワイト

メーカー希望小売価格:9,900円(税込)

BGD-10K-4JR

型番 :BGD-10K-6JR

時計カラーとホルダー:パープル×ピンク

メーカー希望小売価格:9,900円(税込)

BGD-10K-6JR

型番 :BGD-10K-7JR

時計カラーとホルダー:ホワイト×イエロー

メーカー希望小売価格:9,900円(税込)

BGD-10K-7JR

型番 :BGD-10KKM-1JR

時計カラーとホルダー:クロミコラボレーション

メーカー希望小売価格:16,500円(税込)

BGD-10KKM-1JR(クロミコラボ)

※「BGD-10KKM」は専用ホルダーとカラフルな3個のバンドループに加え、モノトーンのバンドループ(3個)もセットです。

