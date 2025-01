¹ñ»º¶â»þ°ò¤Î´ÅÏª¼Ñ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡ª¥°¥é¥ó¥Þ¡¼¥Ö¥ë¡Ö¥­¥ã¥é¥á¥ë¤ª¤µ¤Ä¡×

グランマーブルは、2025年1月15日(水)から「冬のキャンペーン」を開催します。

グランマーブル「キャラメルおさつ」

1つ目は、オンラインショップ限定のキャンペーン。

全商品を対象とした2,160円(税込)以上の購入で送料半額でお届けします。

2つ目は、新商品の登場。

マーブルデニッシュ「キャラメルおさつ」を期間限定で販売します。

お客様の「マーブルデニッシュを食べたいけど、近くで販売していない」「送料が気になって気軽にお取り寄せできない」という声にお応えして、オンラインショップ限定で送料半額のキャンペーンを開催します。

2025年1月15日(水)〜1月31日(金)の期間、全商品を対象として2,160円(税込)以上商品を購入で、通常送料より半額で届けられます。

2025年1月15日(水)〜2月28日(金)の期間、オンラインショップ、直営店、全国の百貨店催事にて、マーブルデニッシュ「キャラメルおさつ」を販売します。

店舗により取扱のない場合があります。

WEBにて確認してください。

メープルとキャラメルの甘く懐かしい風味のデニッシュ生地に、優しい甘さの国産金時芋の甘露煮を織り込んだ、この冬登場の新商品。

軽くトーストして、サクッフワッの食感を楽しめます。

もちろん、手土産やバレンタインなどのギフト利用もおすすめです。

新商品マーブルデニッシュ「キャラメルおさつ」

価格 : 1,836円(税込)

販売期間: 2025年1月15日(水)〜2月28日(金)

URL : https://grandmarble.com/onlineshop/?md=detail&itemid=3847&utm_source=web&utm_medium=press

「キャラメルおさつ」取り扱い店舗 ※取り扱いが変更になる場合があります。

グランマーブル祇園本店/カフェ祇園ちから

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

https://grandmarble.com/gion

グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

https://grandmarble.com/factory

百貨店催事

