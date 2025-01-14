¡Ú²òÀâ¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¡ÈÇúÈ¯Åª¡É³ÈÂç¡ÄµßµÞ¼Ö½ÐÆ°¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó3ÇÜ¡Ö´¶À÷¼Ô¤ÎÉÂ¾²¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡¡²òÇ®¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï¡©¡È¸å°ä¾É¡É¤ÇÂ¾¤Î´¶À÷¾É¶²¤ì¤â
14ÆüÄ«¤Îºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¡£
Á´¤Æ¤Î¿¦°÷¤¬ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ëÃæ¡¢¤Ê¤ª¤âÌÄ¤êÂ³¤±¤ëÅÅÏÃ¡£
ÇúÈ¯Åª¤Ê´¶À÷³ÈÂç¤¬Â³¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ï¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì»ü·ÃÉÂ±¡¡¦Æ£±Ê¹äÉû±¡Ä¹¡§
¼ÂºÝ¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ëA·¿¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£
¼èºàÈÉ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¿®¤¹¤ëºë¶Ì¡¦µ×´î»Ô¤Î¾ÃËÉ»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
½ÐÆ°Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢µßµÞ¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¤Î½ÐÆ°·ï¿ô¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3ÇÜ¶á¤¯¤Ë·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶ÌÅìÉô¾ÃËÉÁÈ¹ç¾ÃËÉ¶É »ØÎá²Ý¡¦À¶¿åÏÂÅµ¼ç´´¡§
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÖÂ¿¤¤Æü¤Ç¤â115·ï¤Î½ÐÆ°·ï¿ô¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¿®¤¹¤ëºë¶Ì¡¦µ×´î»Ô¤Î¾ÃËÉ»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶ÌÅìÉô¾ÃËÉÁÈ¹ç¾ÃËÉ¶É »ØÎá²Ý¡¦À¶¿åÏÂÅµ¼ç´´¡§
Àè¤Ë¾ÃËÉ¼Ö¤ò¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¡¢¸å¤«¤éÍè¤¿µßµÞÂâ¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¿ô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÎÈ¯Ç®³°Íè¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÆ±»þ¸¡ºº¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î30Æü¤«¤é1·î5Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢14Ëü1998¿Í¡£
1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï33.82¿Í¤Ç¡¢1999Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È3ÇÜ¶á¤¤´µ¼Ô¿ô¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢´ôÉì¸©¤¬70.67¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç60.18¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢30¤ÎÆ»ÉÜ¸©¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î30¿Í¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö12·îÆÃ¤ËÈ¾¤Ð¡¢²¼½Ü¤°¤é¤¤¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç´µ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ëA¡¦B¤ÎÍÛÀÎ¨¤È¿ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡Ä¡£
ÂÔ¹ç¼¼¤Ï¿Ç»¡¤òÂÔ¤Ä´µ¼Ô¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£
ÉÂ¾²¤Î¤Ò¤ÃÇ÷¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì»ü·ÃÉÂ±¡¡¦Æ£±Ê¹äÉû±¡Ä¹¡§
º£¡¢´¶À÷¾É¤Î´µ¼Ô¤òÆþ¤ì¤ëÉô²°¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÉÂ¾²¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£Àè½µ¤âµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Æþ¤ì¤ëÉô²°¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤ÎÉÂ±¡¤Ë²ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤Û¤ÜËþ¾²¡£
³ÖÎ¥¼¼¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸Ä¼¼¤ò½¼¤Æ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤Îº£¤¬¤Þ¤µ¤ËÎ®¹Ô¤Î¥Ô¡¼¥¯¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì»ü·ÃÉÂ±¡¡¦Æ£±Ê¹äÉû±¡Ä¹¡§
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¤ä¤ëB¤Ë¤Þ¤¿¤«¤«¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£